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Защо Тръмп се цели в най-уязвимото място на Зеленски

От споровете за руските рафинерии до военната помощ - как се задълбочава конфликтът между двамата лидери.

15 октомври 2026, 06:35
Защо Тръмп се цели в най-уязвимото място на Зеленски
Американският президент Доналд Тръмп   
Източник: Gettyimages
  • Едуард Лус твърди, че Тръмп обвинява Зеленски за високите цени на дизела и обмисля ограничаване на американската военна и разузнавателна подкрепа за Украйна заради ударите ѝ по руски рафинерии.
  • Според анализа сделката за руски дизел може да донесе допълнителни приходи на Москва, докато обявеното от Тръмп енергийно примирие е оспорено от Зеленски, който съобщава за продължаващи руски атаки.
  • Авторът смята, че конфликтът между Тръмп и Зеленски се задълбочава заради отказа на украинския президент да приеме условия, предполагащи капитулация на Украйна. 

Колкото и настойчиво съюзниците на Америка да призовават президента да подкрепи Украйна, той не може да прости на нейния лидер, че е осуетил опитите му да сключи сделка. Това пише Едуард Лус в анализ за Financial Times.

Ето какво още посочва Лус:

„Честно казано, искам да благодаря на президента Путин“, заяви Доналд Тръмп миналия уикенд. Би трябвало да е обратното. Тръмп се съгласи да плати на Владимир Путин милиарди долари за руски дизел, който ще има пренебрежимо малък ефект върху цените в САЩ. Това е пример за сделка, при която едната страна получава нещо, без да дава нищо в замяна. За Тръмп това „нищо“ е фактът, че цената на дизела едва ли ще спадне преди междинните избори в САЩ. За Путин „нещото“ е пробив в американските санкции и повече пари за бомбардиране на Украйна.

Не съм квалифициран да правя психологически оценки, но дори любител може да види, че Тръмп обвинява Володимир Зеленски за проблем, който сам е създал. Основната причина за поскъпването на дизела е последицата от операцията на Тръмп „Епична ярост“. Иран и неговите съюзници извадиха от строя значителна част от капацитета за рафиниране в района на Персийския залив, което рязко намали световното предлагане на дизел. Въпреки призивите на Тръмп Украйна допълнително наруши доставките, като нанесе удари по руски рафинерии. Така Зеленски се превърна в удобна изкупителна жертва за проблем, причинен до голяма степен от американския президент.

Положението на Украйна може да се влоши още повече. В деня, в който Тръмп обяви сделката с Русия, зет му Джаред Къшнър и специалният му пратеник Стив Уиткоф проведоха разговори с украински представители във Флорида. Те заплашиха да блокират продажбите на оръжие и да прекратят обмена на разузнавателна информация със САЩ, ако Украйна продължи да атакува руските рафинерии. Това би лишило Зеленски от последния полезен елемент на американската подкрепа срещу ескалиращата руска офанзива.

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През седмицата преди сделката на Тръмп за дизела руски ракети убиха над 100 украинци, сред които най-малко 20 деца. Друг американски президент би оказвал натиск върху Русия да спре да убива невинни хора. Вместо това Тръмп ѝ предоставя средствата да убива още. Той също така дава зелена светлина на Русия да продължи да помага на Иран, като му предоставя сателитни данни и информация за проследяване на цели, използвани за насочване на удари срещу американски бази и съоръжения на съюзниците в региона. В съвсем буквален смисъл Тръмп така подпомага нападенията срещу Америка.

Всеки път, когато Тръмп бъде попитан за руската подкрепа за Иран, той омаловажава въпроса или го игнорира. Веднъж заяви, че Путин го уверил, че подобна помощ не се оказва. Но Путин е полезен на Иран, а това му позволява да предлага възможността да посредничи за прекратяване на войната в района на Персийския залив. Зеленски, от друга страна, постоянно напомня на Тръмп за безсилието му да сключва сделки. Колкото и настойчиво съюзниците на Америка да призовават Тръмп да подкрепи Украйна, той не може да прости на Зеленски това, което олицетворява. Тръмп обеща да сложи край на руско-украинската война в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, нещо, което би изисквало капитулацията на Украйна. Предвидимо, Зеленски отказа да направи това. И сега няма намерение да го прави.

Така стигаме до смесица от гръмки изявления и заплахи. Що се отнася до гръмките изявления, в неделя Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се договорили за енергийно примирие, според което Русия ще спре атаките срещу украинската енергийна мрежа, а Украйна ще прекрати ударите по руските рафинерии. Примирието трябвало да влезе в сила „незабавно“. Зеленски заяви, че чува за него за първи път. В понеделник украинският президент съобщи, че в неделя вечерта Русия е атакувала електроенергийни и газови съоръжения в цяла Украйна. Той настоява, че Киев все още е готов да спазва примирие, ако Москва направи същото. Но Украйна има малко основания да го направи едностранно. Русия вече е унищожила по-голямата част от украинската електроенергийна мрежа. Основната задача на Зеленски е да лиши Русия от приходите, с които тя продължава да атакува.

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Що се отнася до заплахите, в събота Тръмп заяви, че Украйна се нуждае от нов президент. Той би могъл да отиде още по-далеч и да постави американската разузнавателна подкрепа в зависимост от провеждането на избори в Украйна. Никоя страна не може да организира нормални избори, дейност, характерна за мирно време, докато друга държава окупира една пета от територията ѝ и произволно атакува останалата част. Би било безразсъдно Зеленски да се съгласи с искането на Тръмп, а вероятността да го направи е нищожна.

Иронично, гневът на Тръмп увеличава подкрепата за Зеленски сред украинците. Те имат достатъчно основания за недоволство, включително заради корупцията в обкръжението на Зеленски. Но рейтингът му се покачва благодарение на т.нар. „ефект на Тръмп“, тенденция, която е повлияла на избори в Канада, Австралия, Дания и вероятно дори във Ватикана. Нациите обикновено се сплотяват, когато външни сили се опитват да избират лидерите им. Тръмп нарече Зеленски диктатор, като същевременно заяви, че Путин му е приятел. Не е трудно да се досетим чия снимка е изложена в рамка със златист кант в Белия дом.

Изборите, които имат значение за Тръмп, са междинните избори в САЩ. Ако действително беше сериозен в намерението си да намали цените на енергията в страната, щеше да започне преди месеци. Но нищо от предприетото от него, включително доставките от Русия, вероятно няма да подобри мрачните перспективи пред партията му. Главоболието на Зеленски е, че Тръмп се готви да го обвини за победа на демократите. Желязното правило на Тръмп е, че никога нищо не е по негова вина.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.

Източник: Financial Times    
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