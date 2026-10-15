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Песен с нейното име превзе интернет - Никол Кидман изненада всички с реакцията си

Актрисата се включи във видео с Дуа Липа, Педро Паскал и Кристен Уиг на ревюто на Chanel в Париж

15 октомври 2026, 07:17
Песен с нейното име превзе интернет - Никол Кидман изненада всички с реакцията си
Източник: Getty Images

Н икол Кидман официално се включи във вирусната мания около хитовата песен на ADÉLA, която носи нейното име.

Носителката на „Оскар“ се присъедини към други големи холивудски звезди на ревюто на Chanel за сезон пролет/лято 2027 г., където групата имитираше изпълнението на песента „Nicole Kidman“, движейки устни в синхрон с текста.

Моментът бързо набра популярност в интернет, а феновете не скриха изненадата си да видят толкова много знаменитости, събрани за тази кратка съвместна изява.

Никол Кидман дебютира с нова визия на Седмицата на модата в Париж

Никол Кидман се присъедини към Педро Паскал, Дуа Липа и Кристен Уиг във вирусното видео с имитация на песен

Кидман се появи заедно с Паскал, Липа и Уиг в кратко видео, заснето по време на Седмицата на модата в Париж на ревюто на Chanel за сезон пролет/лято 2027 г. Четиримата се редуваха да имитират изпълнението на песента „Nicole Kidman“ на ADÉLA, като самата актриса също се включи в своеобразния музикален поздрав към себе си.

И четирите звезди видимо се забавляваха и бяха напълно погълнати от момента, както се вижда от кадри зад кулисите на снимането, които впоследствие се появиха в интернет.

Знаменитостите бяха облечени и подобаващо за случая. Кидман избра свободна сива рокля-сако от туид на Chanel със златисти копчета, съчетана с прозрачни черни чорапи и черни обувки на ток. Тя допълни визията си с чанта в бордо, а дългата ѝ коса беше добре оформена.

  • Феновете полудяха по звездното видео с Никол Кидман

Феновете бързо се увлякоха по изпълненото със знаменитости, видео, което се превърна в една от най-популярните досега появи на песента в интернет.

„Фактът, че самата Никол Кидман съвсем непринудено се кефи на песен, която буквално носи името „Никол Кидман“, ме побърква. В попкултурата вече няма никакви правила“, отбеляза един потребител.

„Искам да виждам как знаменитостите подкрепят други знаменитости“, коментира друг.

Носителката на „Оскар“ наскоро отново предизвика спекулации за евентуални пластични операции, след като специалисти коментираха промените във външния ѝ вид.

  1. Звездата от „Практическа магия 2“ разказа открито за това как приема любовта и несигурността след развода си с Кийт Ърбан.
  2. Актрисата предизвика противоречиви реакции на бала Met Gala, след като се появи в червена рокля на Chanel, покрита с пайети.
  3. Холивудската звезда подхрани слуховете за романтична връзка, след като демонстрира особена близост със своя колега от сериала „Скарпета“ Саймън Бейкър.
  4. Филмът ѝ „Практическа магия 2“ също попадна в заглавията, след като Сандра Бълок използва дебюта си в Instagram, за да загатне за продължението.
  • Песента „Nicole Kidman“ на ADÉLA се изкачва в класациите

Още преди вирусното видео с Кидман песента в чест на актрисата се радваше на силно представяне в стрийминг платформите.

„Nicole Kidman“ се изкачи до третото място в класацията Global 200 за седмицата, приключила на 3 октомври, след като генерира 32,5 милиона слушания в световен мащаб само за седмица. Песента достигна и 22-ро място в класацията Billboard Hot 100, а на 21 септември зае второто място в глобалната класация Daily Top Songs на Spotify.

Според публикации песента вече е надхвърлила 78 милиона слушания в Spotify и е била споделена около 2,5 милиона пъти в TikTok.

Парчето е част от дебютния албум на ADÉLA „PRIMA“, издаден на 4 септември заедно с видеоклипа към песента. Оттогава видеото е натрупало над 19 милиона гледания в YouTube.

Всички погледи в Никол Кидман: Блясък и изтънченост на червения килим на наградите „Еми“

  • Кидман показва симпатиите си към ADÉLA

Последното видео на Кидман е поредното доказателство, че тя е почитателка на изпълнителката.

Още през август актрисата направи дебюта си в TikTok с друга песен на ADÉLA, „Ain't in LA“, за голяма радост на феновете на певицата.

Междувременно през септември Кидман коментира самия видеоклип към „Nicole Kidman“ по време на гостуването си в предаването „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“.

Видеото черпи вдъхновение от няколко филма от кариерата на актрисата, сред които „Широко затворени очи“ и „Мулен Руж!“. Това накара Кидман да определи ADÉLA като „изключително талантлива“.

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  • ADÉLA разкрива бляскавия момент, вдъхновил „Nicole Kidman“

Вирусната песен се ражда в момент, когато ADÉLA се почувствала необичайно по време на събитие, свързано с наградите „Златен глобус“.

Певицата разказала пред списание W, че се приготвяла за събитието, облечена в прилепнал корсет и с оформена прическа, когато внезапно си помислила: „В момента се чувствам като Никол Кидман.“

Тя добавила, че интересът ѝ към актрисата се засилил, след като гледала „Широко затворени очи“. В крайна сметка това помогнало Кидман да се превърне в символ на холивудския блясък, който ADÉLA искала да улови в песента си.

Вижте в нашата галерия: Завръщане с блясък: Никол Кидман зашемети на наградите „Еми“ след 9 години пауза

Завръщане с блясък: Никол Кидман зашемети на наградите „Еми“ след 9 години пауза
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Никол Кидман
Никол Кидман
Никол Кидман
Никол Кидман
Никол Кидман ADЕLA Вирусно видео Chanel Седмица на модата в Париж Педро Паскал Дуа Липа Кристен Уиг Знаменитости Мода
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