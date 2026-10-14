България

Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие

Мост създава риск за безопасността на преминаващите автомобил

Николай Киров Николай Киров

14 октомври 2026, 15:11
Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие
Източник: СО

С толичната община изпрати официално писмо до Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с настояване за незабавно обезопасяване и ремонт на компрометираните дилатационни фуги на моста на Софийския околовръстен път над бул. „Симеоновско шосе“.

Мостовото съоръжение е част от републиканската пътна мрежа и е изключителна държавна собственост. Съгласно Закона за пътищата отговорността за неговото управление, поддържане и ремонт е на Агенция „Пътна инфраструктура“. Мостът създава риск за безопасността на преминаващите автомобили, а проблемът остава нерешен, въпреки многократните искания на Общината и десетките граждански сигнали.

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Още от 23 февруари 2024 г. Столичната община настоява пред АПИ да бъде извършен спешен ремонт на компрометираните дилатационни фуги. Оттогава Общината е работила по над 50 преписки и сигнала, свързани с проблема. Само през септември и първите девет дни на октомври 2026 г. са препратени по компетентност 29 граждански сигнала и въпреки многократните настоявания фугите остават неремонтирани, а писмата на Общината – без отговор.

„Хората имат право да се движат безопасно, без да се страхуват, че ще спукат гума или ще попаднат в катастрофа заради състоянието на пътя. Още от февруари 2024 г. настояваме за ремонт и сме предложили съдействие, включително Общината да го организира. Писмата ни остават без отговор. Не можем да приемем това бездействие, когато става дума за безопасността на хората“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

В новото писмо от 9 октомври тази година, подписано от заместник-кмета по обществено строителство Емилиян Георгиев, Столичната община отново настоява АПИ да изпълни задълженията си и потвърждава готовността си за съдействие. От Общината очакват незабавни мерки за обезопасяване на участъка, конкретен график за ремонта и официален отговор от АПИ.

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Припомняме, че в края на септември министрите на благоустройството Иван Шишков и на околната среда Росица Карамфилова обявиха на съвместен брифинг, че започва ударно проектиране за завършване първо на проекта и след това – на цялостното трасе на Софийския околовръстен път.  

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, София Господинова    
Столична община АПИ Софийски околовръстен път
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