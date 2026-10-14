Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

Експерти предупреждават за нови атаки в Черно море: Готова ли е България да се защити?

Ива Михайлова е обявена за международно издирване: Ще я предаде ли България на Северна Македония и как се стигна дотук?

Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Щ е направим предложение всички милиарди, които са подготвени за запълване на каси, да отидат за отбрана, за сигурността на гражданите, отделно за енергийни компенсации и компенсации за огромните цени на храните. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка

"Чуваме, че се готвят огромни милиарди харчове, каза Пеевски. "Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите и да не навредят на техния кандидат за президент, след което да започне безумно харчене през Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на един кръг от фирми", посочи Пеевски.

"Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата, какво променят", попита лидерът на ДПС.

Пеевски: Цените отидоха в Космоса, където Демерджиев трябваше да отиде

"Готви се подписване на анекси за магистрала „Хемус“ на три пъти по-високи цени, увеличават се с 300 % цените, а мантинелите - със 160 %", добави той.

"Всичко е на тъмно. Това приключи и ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат", допълни още Пеевски.