България

Пеевски: Милиардите за магистрали да отидат за отбрана, сигурност и компенсации

Лидерът на ДПС обвини управляващите, че подготвят анекси за „Хемус“ с до три пъти по-високи цени и предупреди за „пълнене на касите на олигарсите“ след изборите

Василена Василева Василена Василева

14 октомври 2026, 11:58
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Щ е направим предложение всички милиарди, които са подготвени за запълване на каси, да отидат за отбрана, за сигурността на гражданите, отделно за енергийни компенсации и компенсации за огромните цени на храните. Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти в кулоарите на парламента.

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"Чуваме, че се готвят огромни милиарди харчове, каза Пеевски. "Единствено изчакват да няма скандали с медиите и с опозицията, да минат изборите и да не навредят на техния кандидат за президент, след което да започне безумно харчене през Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), през Шишков и пълнене на касите на олигарсите и на един кръг от фирми", посочи Пеевски.

"Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата, какво променят", попита лидерът на ДПС.

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"Готви се подписване на анекси за магистрала „Хемус“ на три пъти по-високи цени, увеличават се с 300 % цените, а мантинелите - със 160 %", добави той.

"Всичко е на тъмно. Това приключи и ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат", допълни още Пеевски.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
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