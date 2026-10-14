Любопитно

След близо 40 години пауза: Формула 1 се завръща в Африка

След близо 40-годишно отсъствие Формула 1 се завръща на африканския континент с 10-годишен договор за провеждане на Гран при в Руанда, сбъдвайки дългогодишна мечта на седемкратния шампион Люис Хамилтън

14 октомври 2026, 16:58
След близо 40 години пауза: Формула 1 се завръща в Африка
Източник: Getty Images

Ф ормула 1 официално обяви историческото си завръщане на африканския континент. От началото на 30-те години на XXI век Руанда ще бъде домакин на Гран при на Африка по силата на 10-годишен договор, съобщиха от ръководството на най-престижната автомобилна надпревара.

Пистата ще бъде специално изградена в района Бугесера, югоизточно от столицата Кигали, в близост до новото международно летище. Модерното трасе ще използва естествения денивелационен релеф от хълмове и понижения, за да предложи максимално предизвикателство за пилотите.

Последното състезание от Формула 1 в Африка се проведе през далечната 1993 г. на пистата „Кялами“ в Южна Африка.

„Днес е исторически момент за Формула 1. С присъединяването на Руанда нашият спорт ще се състезава на всеки населен континент, приближавайки световния шампионат по-близо от всякога до феновете по целия свят“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на F1 Стефано Доменикали. 

Сбъдната мечта за Люис Хамилтън

Завръщането на моторните спортове в Африка изпълнява дългогодишната мечта на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън. 41-годишният британски пилот от години лобира зад кулисите за провеждането на старт на континента.

Президентът на Руанда Пол Кагаме определи събитието като крайъгълен камък за цяла Африка: „Това партньорство е дълго чакано. Желанието ни е Гран при на Африка да проправи пътя за още подобни международни събития на континента“.

Страната се надява, че домакинството ще стимулира туризма, изграждането на съвременна инфраструктура и разкриването на нови работни места за младите хора.

„Спортен измиващ ефект“ или икономически скок?

Сделката прави Руанда първата нова потвърдена страна-домакин във Формула 1 след Катар и Саудитска Арабия през 2021 г. През последните години страната инвестира сериозно в спорта - спонсорира водещи европейски футболни клубове, си сътрудничи с НБА и организира Световното първенство по колоездене.

Критици и международни правозащитни организации обаче често обвиняват правителството в т.нар. sportswashing („спортно изпиране“) - използване на големи спортни форуми за отклоняване на вниманието от въпроси, свързани с човешките права и политическата обстановка в региона.

Руанда изпревари Южна Африка

Преди официалното обявяване имаше няколко конкуриращи се проекта за завръщането на Формула 1 в Африка, включително три потенциални писти в Южна Африка и проект в Мароко.

Въпреки че Руанда спечели надпреварата, спортният министър на Южна Африка Гайтън Макензи честити успеха на Кигали и изрази увереност, че неговата страна също ще си осигури домакинство на старт от F1 в близко бъдеще.

Източник: The Post    
Формула 1 Гран при на Африка Руанда завръщане в Африка Люис Хамилтън моторни спортове Бугесера Спортно изпиране Южна Африка Стефано Доменикали
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

РСМ поиска екстрадиция на Ива Михайлова, но България отказва

РСМ поиска екстрадиция на Ива Михайлова, но България отказва

Силвестър Сталоун: Сватбата на дъщеря ми е толкова скъпа, че няма да се пенсионирам

Силвестър Сталоун: Сватбата на дъщеря ми е толкова скъпа, че няма да се пенсионирам

Украйна с контранастъпление, освободи 277 кв. км.

Украйна с контранастъпление, освободи 277 кв. км.

„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

„Американски COVID-19“ завладява Европа: Кой е симптомът, който го издава и има ли ваксини в България?

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

15 красиви породи кучета, които впечатляват от пръв поглед

dogsandcats.bg
Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати
Ексклузивно

Жълт код за силен вятър: Вижте кои области са засегнати

Преди 10 часа
Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море
Ексклузивно

Радев: Митрофанова ме увери, че Русия не е удряла кораби в Черно море

Преди 10 часа
<p>Голям празник е! Вижте кой има имен ден</p>
Ексклузивно

Голям празник е! Вижте кой има имен ден

Преди 9 часа
Шестима загинаха при руски удари в Украйна
Ексклузивно

Шестима загинаха при руски удари в Украйна

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Протести, сблъсъци и десетки ранени в Албания

Свят Преди 1 час

Протестиращи студенти замеряха вчера сградата на Министерството на образованието

Глобалната логистика навлезе в „тиха буря“ - как бизнесът да адаптира доставките си

Глобалната логистика навлезе в „тиха буря“ - как бизнесът да адаптира доставките си

Преди 1 час

От бума на изкуствения интелект до засушаването на ключови водни артерии – как се променя международният транспорт

Украинският президент Володимир Зеленски и британският министър-председател Анди Бърнам се поздравяват в кулоарите на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Зеленски пристигна във Великобритания за срещи с крал Чарлз III и британския премиер

Свят Преди 1 час

Първият транш от военната помощ е планиран за експресна доставка на фона на засиления натиск от Вашингтон

Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“

Десетки песни, генерирани от изкуствен интелект, заляха норвежкия конкурс за „Евровизия“

Любопитно Преди 1 час

Десетки от изпратените 1500 песни за норвежкия подбор за „Евровизия“ са били изцяло генерирани от изкуствен интелект, съобщиха организаторите от NRK, напомняйки, че подобни композиции са строго забранени от правилата

Виждали ли сте я? Издирват изчезнало 17-годишно момиче в Сливен (СНИМКА)

Виждали ли сте я? Издирват изчезнало 17-годишно момиче в Сливен (СНИМКА)

България Преди 1 час

МВР призовава гражданите, които имат информация за местонахождението му, да подадат сигнал

<p>Кралица Камила опита да върне Мечо Пух у дома, но Америка каза &bdquo;не&ldquo;</p>

Мечо Пух става на 100 години, а Великобритания иска мечето си обратно

Любопитно Преди 1 час

Оригиналното мече и приятелите му се намират в Нюйоркската обществена библиотека против волята на някои британски почитатели, които смятат, че е време да се завърнат у дома

СО спечели делото за чистенето на „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“

СО спечели делото за чистенето на „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски“

България Преди 1 час

Окончателното съдебно решение за Зона 1 отваря пътя на Столичната община към обявяването на нова обществена поръчка

Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие

Тежки обвинения от Столична община към АПИ за бездействие

България Преди 2 часа

Мост създава риск за безопасността на преминаващите автомобил

Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

Жена и 14-годишният ѝ син са обвинени за убийство в Димитровград

България Преди 2 часа

На момчето е повдигнато обвинение, че е нанесло прободна рана в сърдечната област на мъжа

Шест години затвор за мъж, предложил 400 лева подкуп на полицай

Шест години затвор за мъж, предложил 400 лева подкуп на полицай

България Преди 3 часа

Той искал да избегне проверка на пътя, въпреки че никога не е имал шофьорска книжка. Съдът му наложи и глоба от 7000 евро

Храна за ума: 5 суперхрани за памет и концентрация

Храна за ума: 5 суперхрани за памет и концентрация

Любопитно Преди 3 часа

Вашият мозък влияе върху апетита ви, начина, по който реагирате на храната, и това дали се чувствате сити. Тази връзка обаче работи и в обратната посока: това, което ядете, може пряко да повлияе върху начина, по който функционира мозъкът ви

Доналд Тръмп

Тигри, лъвове и политически врагове: Тръмп заля Truth Social с AI видеа

Свят Преди 3 часа

Американският президент сподели в Truth Social клип, в който прогонва тигър и се прегръща с него, часове след като публикува кадри от фаталната атака

„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк

„Хубава жена“ срещу „Не се продава“: Скандал между Кели Кларксън и бутик в Ню Йорк

Любопитно Преди 3 часа

Певицата обвини служител в високомерие, но магазинът твърди, че всичко е неразбирателство около експонат за 15 000 долара

<p>Франция&nbsp;поиска мораториум на ударите в Черно море</p>

Франция осъди атаките срещу кораби край България и Румъния, поиска мораториум на ударите в Черно море

Свят Преди 3 часа

Париж определи нападенията като нарушение на международното право

Бизнесът пише учебното съдържание: Какво учи България от швейцарското дуално обучение

Бизнесът пише учебното съдържание: Какво учи България от швейцарското дуално обучение

България Преди 3 часа

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

Екшън в София: 21-годишен открадна мотор и избяга от полицията след гонка

България Преди 3 часа

С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа

Всичко от днес

От мрежата

България се включи в глобалната инициатива на Mars за преодоляване на бариерите пред осиновяването на домашни любимци

dogsandcats.bg

Защо кучето мирише лошо, когато е мокро

dogsandcats.bg
1

Октомврийски слани в следващите дни

sinoptik.bg
1

Сняг покри високите планини

sinoptik.bg

Кафявите ботуши: Есенната инвестиция, която звездите обожават и как да ги носим

Edna.bg

Племенникът на Доли Партън отрича, че иска да унищожи наследството ѝ

Edna.bg

Екстрадираха Стоян Колев от Испания, инфлуенсърът пристигна в България (ВИДЕО)

Nova.bg

България е получила искането на Северна Македония за арест и екстрадиция на Ива Михайлова

Nova.bg