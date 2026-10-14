След близо 40 години пауза: Формула 1 се завръща в Африка

Ф ормула 1 официално обяви историческото си завръщане на африканския континент. От началото на 30-те години на XXI век Руанда ще бъде домакин на Гран при на Африка по силата на 10-годишен договор, съобщиха от ръководството на най-престижната автомобилна надпревара.

Пистата ще бъде специално изградена в района Бугесера, югоизточно от столицата Кигали, в близост до новото международно летище. Модерното трасе ще използва естествения денивелационен релеф от хълмове и понижения, за да предложи максимално предизвикателство за пилотите.

Последното състезание от Формула 1 в Африка се проведе през далечната 1993 г. на пистата „Кялами“ в Южна Африка.

„Днес е исторически момент за Формула 1. С присъединяването на Руанда нашият спорт ще се състезава на всеки населен континент, приближавайки световния шампионат по-близо от всякога до феновете по целия свят“, заяви президентът и главен изпълнителен директор на F1 Стефано Доменикали.

Сбъдната мечта за Люис Хамилтън

Завръщането на моторните спортове в Африка изпълнява дългогодишната мечта на седемкратния световен шампион Люис Хамилтън. 41-годишният британски пилот от години лобира зад кулисите за провеждането на старт на континента.

Formula 1 will return to Africa for first time since 1993 with deal to host Grand Prix in Rwanda https://t.co/kWen9LAUO7 https://t.co/oO2VSFEOfk — New York Post (@nypost) October 13, 2026

Президентът на Руанда Пол Кагаме определи събитието като крайъгълен камък за цяла Африка: „Това партньорство е дълго чакано. Желанието ни е Гран при на Африка да проправи пътя за още подобни международни събития на континента“.

Страната се надява, че домакинството ще стимулира туризма, изграждането на съвременна инфраструктура и разкриването на нови работни места за младите хора.

„Спортен измиващ ефект“ или икономически скок?

Сделката прави Руанда първата нова потвърдена страна-домакин във Формула 1 след Катар и Саудитска Арабия през 2021 г. През последните години страната инвестира сериозно в спорта - спонсорира водещи европейски футболни клубове, си сътрудничи с НБА и организира Световното първенство по колоездене.

Критици и международни правозащитни организации обаче често обвиняват правителството в т.нар. sportswashing („спортно изпиране“) - използване на големи спортни форуми за отклоняване на вниманието от въпроси, свързани с човешките права и политическата обстановка в региона.

Руанда изпревари Южна Африка

Преди официалното обявяване имаше няколко конкуриращи се проекта за завръщането на Формула 1 в Африка, включително три потенциални писти в Южна Африка и проект в Мароко.

Въпреки че Руанда спечели надпреварата, спортният министър на Южна Африка Гайтън Макензи честити успеха на Кигали и изрази увереност, че неговата страна също ще си осигури домакинство на старт от F1 в близко бъдеще.