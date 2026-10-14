Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

Б ългария е обсъждала с ръководителя на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов възможности за доставка на газ през българската инфраструктура и вариант за съвместно изграждане на АЕЦ „Белене“. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов в Народното събрание.
Радев разкри за какво е говорил с Буданов
Стоянов поиска разяснения за срещите с украинския представител на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Депутатът припомни, че на 6 октомври два кораба са били ударени в изключителната икономическа зона на България, а на 13 октомври са атакувани още два плавателни съда в близост до българското крайбрежие.
Той попита защо руският посланик Елеонора Митрофанова е била поканена на разговор, но украинската посланичка не е била извикана на подобна среща. Стоянов постави и въпроса за украински дрон, разбил се през август на българска територия в близост до критично важна газова инфраструктура.
Депутатът поиска информация и за съдържанието на разговора с Буданов, като посочи и медийни публикации за евентуални договорености около износа на оръжие за Украйна.
Парламентът изслушва Румен Радев за атаките срещу корабите в Черно море
- Защо Радев е разговарял с Митрофанова
„Напълно разбирам вашето притеснение. Приемам сериозно всичко, което поставихте“, заяви премиерът.
Радев обясни, че е поканил руския посланик за разговор заради обстоятелствата около атаките в Черно море. По думите му за първи път при подобен инцидент е бил засегнат украински кораб с украински екипаж, на борда на който е имало седем украински граждани.
Премиерът заяви, че няма доказателства, които категорично да установяват кой стои зад атаките, но според него обстоятелствата насочват към Русия.
Той отхвърли твърденията, че срещата с Буданов е била свързана с нападенията срещу корабите.
„Не я оповестих, защото имах изрична молба от негова страна това да не се прави от съображения за сигурност“, обясни Радев.
Радев се срещна с Митрофанова в МС
- Газови доставки през България и реакторите от „Белене“
По думите на премиера разговорът с Буданов е продължение на комуникацията му с украинския президент Володимир Зеленски.
Сред обсъдените теми е било снабдяването на Украйна с газ през българската инфраструктура. Според Радев този вариант би могъл да подпомогне и други държави в региона.
Друга тема е била съдбата на реакторите, предназначени за АЕЦ „Белене“. Премиерът съобщи, че Украйна продължава да проявява интерес към закупуването им, но той е предложил различен вариант – съвместно изграждане на ядрената централа в България.
„Можем да го направим заедно с Украйна, с помощта на Европейския съюз и САЩ, като изградим централата в Белене“, заяви Радев.
В края на обсъждането министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че не е присъствал на среща с Буданов.