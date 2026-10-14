Газ през България и АЕЦ „Белене“: Радев разкри още подробности за разговора си с Буданов

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Б ългария е обсъждала с ръководителя на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов възможности за доставка на газ през българската инфраструктура и вариант за съвместно изграждане на АЕЦ „Белене“. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Коста Стоянов в Народното събрание.

Радев разкри за какво е говорил с Буданов

Стоянов поиска разяснения за срещите с украинския представител на фона на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Депутатът припомни, че на 6 октомври два кораба са били ударени в изключителната икономическа зона на България, а на 13 октомври са атакувани още два плавателни съда в близост до българското крайбрежие.

Той попита защо руският посланик Елеонора Митрофанова е била поканена на разговор, но украинската посланичка не е била извикана на подобна среща. Стоянов постави и въпроса за украински дрон, разбил се през август на българска територия в близост до критично важна газова инфраструктура.

Депутатът поиска информация и за съдържанието на разговора с Буданов, като посочи и медийни публикации за евентуални договорености около износа на оръжие за Украйна.

Парламентът изслушва Румен Радев за атаките срещу корабите в Черно море

Защо Радев е разговарял с Митрофанова

„Напълно разбирам вашето притеснение. Приемам сериозно всичко, което поставихте“, заяви премиерът.

Радев обясни, че е поканил руския посланик за разговор заради обстоятелствата около атаките в Черно море. По думите му за първи път при подобен инцидент е бил засегнат украински кораб с украински екипаж, на борда на който е имало седем украински граждани.

Премиерът заяви, че няма доказателства, които категорично да установяват кой стои зад атаките, но според него обстоятелствата насочват към Русия.

Той отхвърли твърденията, че срещата с Буданов е била свързана с нападенията срещу корабите.

„Не я оповестих, защото имах изрична молба от негова страна това да не се прави от съображения за сигурност“, обясни Радев.

Радев се срещна с Митрофанова в МС

Газови доставки през България и реакторите от „Белене“

По думите на премиера разговорът с Буданов е продължение на комуникацията му с украинския президент Володимир Зеленски.

Сред обсъдените теми е било снабдяването на Украйна с газ през българската инфраструктура. Според Радев този вариант би могъл да подпомогне и други държави в региона.

Друга тема е била съдбата на реакторите, предназначени за АЕЦ „Белене“. Премиерът съобщи, че Украйна продължава да проявява интерес към закупуването им, но той е предложил различен вариант – съвместно изграждане на ядрената централа в България.

„Можем да го направим заедно с Украйна, с помощта на Европейския съюз и САЩ, като изградим централата в Белене“, заяви Радев.

В края на обсъждането министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че не е присъствал на среща с Буданов.