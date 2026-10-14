Свят

Контейнеровоз потъна, а други два кораба бяха повредени край Ормузкия проток

Иран прилага нови тактики за нападения срещу кораби

Николай Киров Николай Киров

14 октомври 2026, 19:07
Контейнеровоз потъна, а други два кораба бяха повредени край Ормузкия проток
Източник: iStock Photos

К онтейнеровоз, плаващ под сингапурски флаг, потъна след нападение край Ормузкия проток, друг сингапурски контейнеровоз беше повреден, а кораб за насипни товари, поразен при извършена по-рано атака, също потъва в района, предаде "Ройтерс", като се позова на представители на сектора за морска сигурност.

Контейнеровозът "Джи Еф Ес Прайд“ (GFS Pride), плаващ под сингапурски флаг, е бил поразен вчера от неизвестен боеприпас при преминаване през Ормузкия проток, съобщи Морската и пристанищна администрация на Сингапур. Корабът, с капацитет 2824 стандартни 20-футови контейнера, е получил повреди, на борда му е избухнал пожар и впоследствие е потънал.

Всичките 21 членове на екипажа са били евакуирани успешно, няма пострадали.

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В предупреждение към корабоплаването, издадено днес, пакистанската хидрографска служба съобщи, че "Джи Еф Ес Прайд“ е потънал и че на повърхността на водата плават контейнери, които представляват опасност за преминаващите плавателни съдове.

Според данни на Международната морска организация към ООН това е вторият кораб, потънал от началото на войната между САЩ и Иран на 28 февруари.

Друг контейнеровоз под сингапурски флаг, "Джи Еф Ес Жизел“ (GFS GISELLE), е бил поразен от неизвестен боеприпас днес, също при преминаване през Ормузкия проток. Ударът е повредил корпуса му, но корабът е успял да достигне безопасно място за закотвяне на собствен ход.

Всичките 22 членове на екипажа на "Джи Еф Ес Жизел“ са невредими. Сингапурските власти уточниха, че на борда на двата контейнеровоза не е имало граждани на страната.

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Морската и пристанищна администрация на Сингапур съобщи, че поддържа връзка с компанията, управляваща двата кораба, и продължава да следи ситуацията.

При отделен инцидент корабът за насипни товари "Кейп Дао“ (CAPE DAO), плаващ под флага на Антигуа и Барбуда, също потъва в близост до Ормузкия проток. Той е бил поразен от боеприпас на 23 септември, а последвалият опит за спасяването му е бил неуспешен, съобщи днес британската компания за оценка на морските рискове "Вангард“.

Компаниите, управляващи "Джи Еф Ес Прайд“ и "Кейп Дао“, които са базирани в Обединените арабски емирства, за момента не са открити за коментар.

Междувременно двама висши ирански представители заявиха пред "Ройтерс", че Иран прилага нови тактики за нападения срещу кораби, преминаващи през Ормузкия проток, с цел да поддържа високите цени на петрола и да повлияе на междинните избори в САЩ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Боряна Михайлова    
Ормузки проток нападения срещу кораби потънал кораб
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