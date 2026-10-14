З аместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че режимът в Киев е сляп, изгубен и паникьосан без американското разузнаване, предава "Фокус“.

"Зелената въшка е възмутена от липсата на разузнавателна информация от американците. Без нея тя ослепява, бърза наоколо и изпада в паника. Какво е очаквала? Когато си груб със спонсорите си, те се ядосват. А Тръмп не е Шолц. Той не иска да изглежда безгръбначен и не обича да го хапят кръвосмучещи насекоми“, обяви Медведев.

САЩ признаха, че разузнават за Украйна

Същевременно бившият съветник на украинското военно министерство Сергий Стерненко съобщи, че Въоръжените сили на Украйна са загубили достъп до спътниковите терминали "Старлинк", което директно е застрашило изпълнението на редица важни военни операции.

Русия обяви, че Украйна е ударила нейни рафинерии, Киев отрича

По-рано Тръмп предупреди Зеленски, да спре с атаките по руските петролни рафинерии, като го заплаши с евентуално спиране на разузнавателна информация, ако те продължат.

Днес Москва обвини украинските въоръжени сили за атаки срещу съоръжения за преработка на петрол. Киев категорично отрече да е удрял такива цели.