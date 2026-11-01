Времето рязко се влошава: Новата седмица започва с предупреждение от НИМХ с оранжев код за значителни валежи

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В ремето в началото на новата седмица рязко се влошава с обилни валежи и застудяване. За понеделник, 2 ноември, синоптиците от НИМХ издават сериозни предупреждения за опасни и интензивни валежи в голяма част от страната.

(Времето в изборния ден - научете от видеото)

Най-критично ще бъде положението в Североизточна и Източна България, където за 7 области е обявен оранжев код за опасни дъждове. Предупреждението важи за областите Добрич, Варна, Бургас, Силистра, Шумен, Разград и Търговище. Там очакваните количества валежи ще достигнат между 35 и 65 mm за 24 часа, като са възможни и бързи, интензивни изливи от над 30 mm само за 6 часа.

За 11 области в страната - Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Ловеч, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково - е в сила жълт код, като очакваните количества дъжд ще бъдат в рамките на 20-35 mm.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

В понеделник от югозапад валежите временно ще намаляват и спират, но значителни ще останат през целия ден в Източна България, особено в североизточните райони.

Още във вторник обаче процесът отново ще се активизира и съществува повишена вероятност валежите на много места в страната да са значителни. В Рило-Родопската област ще има и гръмотевици, а в планините над около 1500-1600 метра дъждът ще премине в сняг. През тези дни ще духа умерен и силен източен вятър, който в Източна България ще бъде от изток-североизток. Температурите ще се отличават с малък дневен ход - минималните ще останат сравнително високи, докато максималните ще варират в по-широки граници от около 7-8 до 15-17 градуса.

В сряда в Източна България валежите ще продължат, докато в Западна постепенно ще спрат, а вятърът там ще отслабне. В източните райони вятърът ще остане предимно умерен от север-североизток, а температурите ще започнат да се понижават.

В четвъртък времето временно ще се стабилизира и ще бъде почти без валежи, а облачността ще започне да се разкъсва. Вятърът и в източните райони ще отслабне, но застудяването ще продължи – преобладаващите минимални температури ще паднат между 2 и 7 градуса, а максималните ще бъдат между 6 и 11 градуса.

В петък сутринта в Западна България ще бъде почти тихо и на места в затворените котловини ще се образуват мъгли, като минималните температури на места ще паднат до около нулата. През деня обаче ще се появи северозападен вятър, който постепенно ще се усили до умерен, видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса и слабо ще се затопли. В събота ветровитото време ще се задържи, като със северозападния вятър температурите отново слабо ще се понижат. По-значителна облачност се очаква над Централна Северна и Североизточна България, където на места ще превали слаб дъжд.