Земетресение край иранска АЕЦ: Възможен ли е ядрен тест?

- Земетресение с магнитуд 5,0 е регистрирано на 1 ноември на около 115 км югоизточно от иранския град Бушер, близо до едноименната атомна електроцентрала.
- Сеизмичното събитие породи спекулации за възможен подземен ядрен тест, но няма потвърдени доказателства за ядрена експлозия.
- Иран се намира в сеизмично активен регион, а учените разграничават земетресенията от експлозиите чрез анализ на сеизмичните вълни, дълбочината и данните от мониторингови станции.
Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер близо до иранската атомна електроцентрала Бушер повдига въпроси относно ядрения тест.
Според Геоложката служба на САЩ (USGS), земетресението е станало на 1 ноември в 00:50 иранско време. Епицентърът е бил разположен на приблизително 115 километра югоизточно от град Бушер, на дълбочина от 10 километра. Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) първоначално е съобщил за магнитуд 4,8. Ключовият въпрос остава дали сеизмичните данни показват естествено земетресение или експлозия. Съобщената дълбочина от 10 километра не е доказателство за ядрени опити и понастоящем няма публично потвърден анализ, свързващ събитието с ядрена активност.
Земетресение в близост до ключов ядрен обект в Иран
Така или иначе, събитието повдигна въпроси дали земетресението е резултат от естествена сеизмична активност или евентуален подземен ядрен тест, на фона на засиленото военно и политическо напрежение между Иран, САЩ и Израел. В момента обаче няма потвърдени доказателства, че е ядрен взрив.
Иран се намира в сеизмично активен регион, където сблъсъкът на Арабската и Евразийската тектонични плочи причинява чести земетресения. Следователно, земетресение с такъв магнитуд само по себе си не е доказателство за ядрен тест. За да разграничат естественото земетресение от подземната експлозия, сеизмолозите анализират дълбочината на земетресението, характеристиките на сеизмичните вълни и допълнителни данни от международни мониторингови станции. От особено значение е близостта на атомната електроцентрала Бушер, която е едно от най-важните съоръжения в гражданската ядрена инфраструктура на Иран. |