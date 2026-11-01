Земетресение край иранска АЕЦ: Възможен ли е ядрен тест?

Земетресение с магнитуд 5,0 е регистрирано на 1 ноември на около 115 км югоизточно от иранския град Бушер, близо до едноименната атомна електроцентрала.

Сеизмичното събитие породи спекулации за възможен подземен ядрен тест, но няма потвърдени доказателства за ядрена експлозия.

Иран се намира в сеизмично активен регион, а учените разграничават земетресенията от експлозиите чрез анализ на сеизмичните вълни, дълбочината и данните от мониторингови станции.

Земетресение с магнитуд 5,0 по скалата на Рихтер близо до иранската атомна електроцентрала Бушер повдига въпроси относно ядрения тест.

Според Геоложката служба на САЩ (USGS), земетресението е станало на 1 ноември в 00:50 иранско време. Епицентърът е бил разположен на приблизително 115 километра югоизточно от град Бушер, на дълбочина от 10 километра. Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) първоначално е съобщил за магнитуд 4,8. Ключовият въпрос остава дали сеизмичните данни показват естествено земетресение или експлозия. Съобщената дълбочина от 10 километра не е доказателство за ядрени опити и понастоящем няма публично потвърден анализ, свързващ събитието с ядрена активност.

Земетресение в близост до ключов ядрен обект в Иран

Така или иначе, събитието повдигна въпроси дали земетресението е резултат от естествена сеизмична активност или евентуален подземен ядрен тест, на фона на засиленото военно и политическо напрежение между Иран, САЩ и Израел. В момента обаче няма потвърдени доказателства, че е ядрен взрив.

Иран се намира в сеизмично активен регион, където сблъсъкът на Арабската и Евразийската тектонични плочи причинява чести земетресения. Следователно, земетресение с такъв магнитуд само по себе си не е доказателство за ядрен тест. За да разграничат естественото земетресение от подземната експлозия, сеизмолозите анализират дълбочината на земетресението, характеристиките на сеизмичните вълни и допълнителни данни от международни мониторингови станции. От особено значение е близостта на атомната електроцентрала Бушер, която е едно от най-важните съоръжения в гражданската ядрена инфраструктура на Иран. |