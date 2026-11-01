Пет земетресения за едно денонощие разлюляха Румъния

О бщо пет земетресения са регистрирани в Румъния през изминалата нощ и тази сутрин. Четири от тях са станали в сеизмичния район Вранча, в източната част на страната, а петият е засечен в Черно море, съобщава румънският информационен сайт News.ro.

Земетресение от 5 по Рихтер разлюля Вранча

Първият трус е регистриран в 00:46 ч. местно и българско време. Той е бил с магнитуд 3 по Рихтер и на дълбочина 69,9 километра. По-малко от час по-късно е последвало земетресение с магнитуд 3,6 и дълбочина 124,4 километра.

Земетресение разлюля Вранча

В 02:26 ч. е регистриран трети трус с магнитуд 2,1 на дълбочина 110,3 километра. Четвъртото земетресение във Вранча е станало в 06:33 ч. То е било с магнитуд 2,5 и на дълбочина 144,4 километра.

Последният трус е отчетен в 07:03 ч. в Черно море. Магнитудът му е бил 3,6.