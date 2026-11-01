Свят

„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет

Селма Блеър публикува емоционално видео след ареста си за нападение над медицинско лице, а адвокатите ѝ обвиниха пропуснати лекарства

1 ноември 2026, 11:02
„Не исках да нараня никого“: Проговори холивудската звезда, вилняла на борда на самолет
Източник: АР/БТА

С елма Блеър публикува видео извинение в петък за инцидента от 11 октомври, при който се твърди, че е нанесла наранявания на стюардеса и е ритала медицинска сестра, след като е била свалена от самолет на международното летище „Джон Ф. Кенеди“.

След инцидента в самолета: Селма Блеър се изправи пред съда, адвокатите проговориха за състоянието ѝ

54-годишната Блеър е изправена пред две щатски обвинения за нападение от 2-ра степен заради съобщените атаки срещу медицинската сестра и служител на властите.

Във видео, качено в Instagram, актрисата от „Секс игри“ и „Професия блондинка“ заяви, че нейните адвокати са ѝ посъветвали да не разкрива много за случая.

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„Това, което мога да ви кажа обаче, е много просто и е най-истинското нещо, което знам за себе си - че нито един ден през живота си не съм имала намерение да нараня или да уплаша когото и да било“, каза тя.

„И така, на хората, които разочаровах, които нараних, уплаших и разтревожих: Толкова съжалявам“, каза тя.

Представителите на Блеър по-рано обвиниха „медицинска спешност“ за случката по време на полета от Лос Анджелис до Ню Йорк.

Блеър беше освободена от ареста под гаранция от 20 000 долара на следващия ден. Адвокатът на Блеър, Шон Барнс, заяви в съда, че тя е качила на полета, след като е пропуснала няколко дози от лекарство, което контролира неврологични симптоми. Тя също така е паднала и е ударила главата си по време на полета.

„Тези фактори, Вашия чест, съчетани с надморската височина, са довели до състояние на тежко объркване и дезориентация“, каза Барнс.

„Г-жа Блеър не се е качила на този самолет с намерение да се случи каквото и да било от това“, каза Барнс.

Очаква се Блеър да се яви отново в съда в Куинс на 19 януари.

Източник: variety    
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