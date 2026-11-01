Георги Кандев: Призовавам всички да гласуват за бъдещето

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К андидатът за вицепрезидент Георги Кандев упражни правото си на глас на втория тур на изборите за държавен глава и отправи категоричен призив към гражданите за висока избирателна активност.

„Днес гласувахме за една истинска, за една нова България, за една силна България - България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги: излезте и гласувайте! Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца”, заяви Кандев веднага след като гласува, цитиран от NOVA .

Източник: БТА

На въпросите относно общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев, под която подписи положиха лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и редица политически и обществени фигури, Кандев подчерта:

„Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно – тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов”.

Кандев допълни, че през цялата кампания фокусът им е бил диалогът с избирателите. „Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа”.