Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

И лияна Йотова упражни правото си на глас. Тя гласува с машина в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“.

Източник: БГНЕС

„Честит празник, 1 ноември, ден на българските будители. Нека да бъдем в този ден достойни за тях, за тези, които искаха просперираща, равноправна държава, чийто глас се чува наравно с останалите европейски народи. Днес аз гласувах за България, силна, със собствен глас, страна суверенна в своите решения, която може сама да изковава съдбата си и да отстоява позициите си на международната сцена“, каза Йотова след като гласува.

„Гласувах за президент на мира, да има спокойно бъдеще за младите хора. Бъдеще, където всеки ще развива себе си, ще защитава интересите си и да направим така, че децата ни да останат в България. България ще има своя просперитет, гласувах да има президент, който спазва българската конституция и не я променя според политическата конюнктура, подчерта Йотова. Гласувах за диалог и национално съгласие, всички институции да работят за хората в България, а не да се блокираме помежду си. Гласувах България да бъде силна държава в силна Европа със собствена външна политика, да отстоява националния си интерес“, каза още Йотова.

Призовавам всички нека да гласуваме, нека днешният ден ни бъде упование. Нека да не ни спира лошото време, а дъждът да бъде живителната сила, която да възражда още повече страната ни, каза Йотова.

На въпрос на БГНЕС за бюджета, Йотова каза, че той ще бъде внесен. Очакваме и оценката на ЕК. Най важното е да бъдат защитени интересите на най-бедните хора, на бедните хора, доходите, майките и да не се повишават цените, добави Йотова.