Петролната индустрия на Русия понесе нов удар - дронове предизвикаха мащабен пожар в рафинерия на „Лукойл“

Дронове атакуваха на 1 ноември рафинерията NORSI на „Лукойл“ в Нижегородска област, предизвиквайки големи пожари и щети по съоръжението.

Губернаторът съобщи за унищожени над 100 дрона и предупреди за възможни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението.

Ден по-рано украински ракети и дронове поразиха руския завод „Каменски комбинат“, произвеждащ твърдо ракетно гориво.

Украински дронове атакуваха петролна рафинерия в руската Ленинградска област

Дронове атакуваха през нощта на 1 ноември една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в Нижегородска област, и предизвикаха пожари в съоръжението. Регионалните власти съобщиха за значителни щети по промишлен обект и предупредиха за възможни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението.

Според информация на ASTRA от 1 ноември атаката е била насочена срещу рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, известна още като NORSI, в град Кстово. Съоръжението е сред петте най-големи петролни рафинерии в Русия и има годишен капацитет за преработка на приблизително 15–17 милиона метрични тона суров петрол.

Съобщава се, че голям пожар е избухнал в близост до инсталациите за първична дестилация на суров петрол AVT-5 и AVT-6. Тези съоръжения се използват в началните етапи на рафинирането, когато суровият петрол се разделя на компоненти за последваща преработка.

Руските власти обявиха тревога за атака с дронове в Нижегородска област в 1:01 ч. московско време. Между 2:51 и 3:08 ч. местни жители започнали да съобщават за експлозии и активност на противовъздушната отбрана в района на рафинерията.

В социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, на които се виждат големи пожари на промишления обект, като пламъците се забелязват от няколко различни места.

Good morning sunshines 🌞 Enjoy your ☕ and let's Go 🤩🤙 🇷🇺 Nizhny Novgorod, Russia ❗ 🛢️💥🔥 Drone attack reported on LUKOIL refinery in Kstovo! Explosions and a major fire were reported overnight on November 1, 2026, in Kstovo. Local reports and monitoring channels indicate that the LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez (NORSI) oil refinery were targeted. Regional Governor Gleb Nikitin confirmed significant damage to an industrial facility in Kstovo district following a large-scale drone attack, but did not identify the site. — LX (@LXSummer1) November 1, 2026

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди мащабна атака с дронове, като заяви, че руската противовъздушна отбрана е унищожила над 100 дрона през нощта и в сутрешните часове. Тази информация не е била независимо потвърдена.

Губернаторът предупреди също, че аварийните ремонтни дейности може да наложат временни прекъсвания на електроснабдяването и ограничения на отоплението в жилищните сгради.

Рафинерията NORSI е най-голямото преработвателно съоръжение на „Лукойл“ по инсталиран капацитет. Тя произвежда бензин, дизел, авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти, което я превръща във важна част от инфраструктурата за снабдяване на Русия с горива.

Украинският производител на отбранителна техника Fire Point също потвърди удара в публикация в социалната мрежа X, като написа: „Рафинерията в Кстово - пакост или лакомство!“ Компанията не предостави допълнителни подробности за атаката и не уточни какви оръжия са били използвани.

По-рано, на 31 октомври, украински ракети „Нептун“ и ударни дронове поразиха руския завод за ракетно гориво „Каменски комбинат“ в Ростовска област. При атаката е избухнал пожар в склад и са нанесени щети на четири производствени цеха. Съоръжението произвежда твърдо ракетно гориво за руските реактивни системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“.