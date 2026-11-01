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Петролната индустрия на Русия понесе нов удар - дронове предизвикаха мащабен пожар в рафинерия на „Лукойл“

Ударът е бил насочен срещу NORSI в Нижегородска област. Регионалните власти предупредиха за възможни прекъсвания на електроснабдяването и ограничения на отоплението

1 ноември 2026, 12:16
Петролната индустрия на Русия понесе нов удар - дронове предизвикаха мащабен пожар в рафинерия на „Лукойл“
Източник: БТА/АР
  • Дронове атакуваха на 1 ноември рафинерията NORSI на „Лукойл“ в Нижегородска област, предизвиквайки големи пожари и щети по съоръжението.
  • Губернаторът съобщи за унищожени над 100 дрона и предупреди за възможни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението.
  • Ден по-рано украински ракети и дронове поразиха руския завод „Каменски комбинат“, произвеждащ твърдо ракетно гориво.

Украински дронове атакуваха петролна рафинерия в руската Ленинградска област

Дронове атакуваха през нощта на 1 ноември една от най-големите петролни рафинерии в Русия, разположена в Нижегородска област, и предизвикаха пожари в съоръжението. Регионалните власти съобщиха за значителни щети по промишлен обект и предупредиха за възможни прекъсвания на електроснабдяването и отоплението.

Според информация на ASTRA от 1 ноември атаката е била насочена срещу рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“, известна още като NORSI, в град Кстово. Съоръжението е сред петте най-големи петролни рафинерии в Русия и има годишен капацитет за преработка на приблизително 15–17 милиона метрични тона суров петрол.

Съобщава се, че голям пожар е избухнал в близост до инсталациите за първична дестилация на суров петрол AVT-5 и AVT-6. Тези съоръжения се използват в началните етапи на рафинирането, когато суровият петрол се разделя на компоненти за последваща преработка.

Руските власти обявиха тревога за атака с дронове в Нижегородска област в 1:01 ч. московско време. Между 2:51 и 3:08 ч. местни жители започнали да съобщават за експлозии и активност на противовъздушната отбрана в района на рафинерията.

В социалните мрежи бяха разпространени видеоклипове, на които се виждат големи пожари на промишления обект, като пламъците се забелязват от няколко различни места.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин потвърди мащабна атака с дронове, като заяви, че руската противовъздушна отбрана е унищожила над 100 дрона през нощта и в сутрешните часове. Тази информация не е била независимо потвърдена.

Губернаторът предупреди също, че аварийните ремонтни дейности може да наложат временни прекъсвания на електроснабдяването и ограничения на отоплението в жилищните сгради.

Рафинерията NORSI е най-голямото преработвателно съоръжение на „Лукойл“ по инсталиран капацитет. Тя произвежда бензин, дизел, авиационно гориво, мазут, битум и други петролни продукти, което я превръща във важна част от инфраструктурата за снабдяване на Русия с горива.

Украинският производител на отбранителна техника Fire Point също потвърди удара в публикация в социалната мрежа X, като написа: „Рафинерията в Кстово - пакост или лакомство!“ Компанията не предостави допълнителни подробности за атаката и не уточни какви оръжия са били използвани.

По-рано, на 31 октомври, украински ракети „Нептун“ и ударни дронове поразиха руския завод за ракетно гориво „Каменски комбинат“ в Ростовска област. При атаката е избухнал пожар в склад и са нанесени щети на четири производствени цеха. Съоръжението произвежда твърдо ракетно гориво за руските реактивни системи за залпов огън „Ураган“, „Смерч“ и „Торнадо-С“.

Източник: united24media    
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