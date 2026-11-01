България

Радев: Гласувах за това президентската институция да продължава да чертае европейския път на България

Според Радев президентската кампания е била "изключително недостойна, кална и компроматна"

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 1 ноември 2026, 12:27
Памет за великите българи: Откриха първата по рода си „Алея на будителите“ в Казанлък

Памет за великите българи: Откриха първата по рода си „Алея на будителите“ в Казанлък
Кирил Вълчев: Наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът

Кирил Вълчев: Наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът
ЦИК с информация за избирателната активност към 11.00 часа

ЦИК с информация за избирателната активност към 11.00 часа
Мъж, обявен за починал, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за починал, отиде да гласува в Пловдив
Времето рязко се влошава: Новата седмица започва с предупреждение от НИМХ с оранжев код за значителни валежи

Времето рязко се влошава: Новата седмица започва с предупреждение от НИМХ с оранжев код за значителни валежи
Проф. Кантарджиев: България остава без ваксини срещу грип, докато българи пътуват до Гърция, за да си купят

Проф. Кантарджиев: България остава без ваксини срещу грип, докато българи пътуват до Гърция, за да си купят
Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас
Асен Василев: Трябва да изберем президент, който ще бъде истински коректив

Асен Василев: Трябва да изберем президент, който ще бъде истински коректив

П ремиерът Румен Радев упражни правото си на глас на втория тур от президентските избори, който се провежда днес.

"Гласувах за това президентската институция да продължава да бъде стожер на държавността, на националната идентичност, на обществената воля за справедливост. Институцията трябва да бъде "изразител на гласа на българските граждани, въпреки ръкавите в политическата конюнктура", заяви министър-председателят.

"И най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с увереност", допълни премиерът. 

Според Радев президентската кампания е била "изключително недостойна, кална и компроматна".

"Подобен подход пречи на нормалния политически диалог и на възможността кандидатите да представят своите виждания", заяви премиерът и призова за по-висока толерантност в бъдеще: "Аз се надявам за следващите избори всички ние, като общество, да го преосмислим и да не бъдем толерантни към политици, към сайтове, към партии, които непрекъснато бълват компромати. Така не може да има политически диалог".

В отговор на въпрос за забавянето на държавния бюджет, Радев увери, че той ще бъде внесен "тези дни".

Премиерът допълни, че правителството полага "огромни усилия да спаси публичните финанси след поразиите на седемте сили“, като подчерта, че задачата "не е лесна".

Балотажът в кадри: Политическите лидери гласуват
20 снимки
Мирчев
Балотажът в кадри
Балотажът в кадри
Костадин Костадинов

 

Редактор: Василена Василева
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Избирателната активност на балотажа към 15:00 ч. по данни на

Избирателната активност на балотажа към 15:00 ч. по данни на "Мяра"

Спешен въпрос за 2 трилиона долара и края на света

Спешен въпрос за 2 трилиона долара и края на света

Напрежение във Велико Търново: 15 турски автобуса вдигнаха полицията на крак

Напрежение във Велико Търново: 15 турски автобуса вдигнаха полицията на крак

Проливен дъжд наводни улици и подлези в София

Проливен дъжд наводни улици и подлези в София

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена гласува вместо родителите си и скри бюлетините в чантата си в Шуменско

Жена гласува вместо родителите си и скри бюлетините в чантата си в Шуменско

България Преди 18 минути

Органите на реда в Каолиново образуваха бързо производство за нарушение на изборния процес, след като бюлетините бяха намерени в чантата на извършителката

Четири контейнера дрейфуват край Бургаския залив

Четири контейнера дрейфуват край Бургаския залив

България Преди 25 минути

Контейнерите са локализирани днес (1 ноември) в 10:55 ч. на четири различни позиции в района

МВР: 461 сигнала за нарушения на вота, най-много в Бургас и Враца

МВР: 461 сигнала за нарушения на вота, най-много в Бургас и Враца

България Преди 47 минути

Образувани са 10 наказателни производства

Гаф в Хасково: Избирател снима бюлетината си, анулираха гласа му

Гаф в Хасково: Избирател снима бюлетината си, анулираха гласа му

България Преди 1 час

Нарушението е установено в секция 34 в града; в региона изборният ден продължава нормално без спрели машини

.

Черният триъгълник, забелязан от агенти на ФБР: Бивш шеф на Пентагона не вярва на версията за НЛО

Свят Преди 1 час

Става дума за черен триъгълен обект, забелязан от агенти на Федералното бюро за разследване. Бившият ръководител на разследванията на НЛО в Пентагона постави под съмнение техния разказ

Семейство е в болницата в Сливен след катастрофа край "Петолъчката"

Семейство е в болницата в Сливен след катастрофа край "Петолъчката"

България Преди 1 час

Към момента няма повече информация за състоянието им

,

Куклата Робърт: Застрахователни измами, вуду проклятие или просто 100-годишна градска легенда

Любопитно Преди 1 час

Смятана за вдъхновение за култовия филм „Детска игра“ (Чъки), страховитата парцалена кукла от Флорида и днес получава по стотици писма с извинения от уплашени туристи

Тайните на сватбените традиции: Защо шаферките носят еднакви рокли и от какво са пазили булката

Тайните на сватбените традиции: Защо шаферките носят еднакви рокли и от какво са пазили булката

Любопитно Преди 1 час

Днес шаферките са символ на подкрепа и приятелство, но в миналото еднаквите им рокли са имали съвсем различна цел. От древния Рим до XIX век тази традиция е служила за защита на булката от свръхестествени заплахи и дори от опити за отвличане

Свлачище затвори пътя Юндола - Якоруда - Разлог

Свлачище затвори пътя Юндола - Якоруда - Разлог

България Преди 2 часа

Въведени са обходни маршрути

Удари по мостовете над Днепър: Може ли Русия да парализира Киев

Удари по мостовете над Днепър: Може ли Русия да парализира Киев

Свят Преди 2 часа

Скритата епидемия: До половин милион души годишно умират от ухапване от змии

Скритата епидемия: До половин милион души годишно умират от ухапване от змии

Любопитно Преди 2 часа

Липсата на официални данни в над половината засегнати държави прикрива истинския мащаб на кризата, като най-тежко засегната е Субсахарска Африка

От Лондон до Канарските острови: Как протича изборният ден в Европа

От Лондон до Канарските острови: Как протича изборният ден в Европа

Президентски избори Преди 2 часа

Най-много избирателни секции са разкрити във Великобритания и Северна Ирландия

,

Дъщерята на Брус Уилис разсмя със снимка за Хелоуин, на която е негово копие

Любопитно Преди 2 часа

32-годишната Талула Уилис публикува свой кадър от новородено, шегувайки се с визуалната си прилика с легендарния си баща

16 минути мълчание за 16 жертви: Нови Сад отбелязва две години от трагедията

16 минути мълчание за 16 жертви: Нови Сад отбелязва две години от трагедията

Свят Преди 2 часа

Възпоменателно събиране се провежда в сръбския град

<p>Бензинът поевтинява, дизелът и газта поскъпват</p>

Бензинът поевтинява, дизелът и газта поскъпват за последния месец

България Преди 2 часа

Поевтиняване се отчита и при бензина А98 премиум

Страхове за Майли Сайръс: Битка за трезвеност, провал на албума и драма у дома

Притеснения за Майли Сайръс: Близки разкриват битката ѝ с трезвеността, проблемите с годеника и тежкия удар след загубата на Доли Партън

Любопитно Преди 2 часа

Майли Сайръс преминава през труден период, белязан от срив на новия ѝ албум, критики за завръщането ѝ на сцената, борба с трезвеността, търкания с годеника ѝ Макс Морандо и скръбта по нейната починала кръстница Доли Партън

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg
1

Находище на "Цветето на Орфей" под защита

sinoptik.bg

5 сексуални фантазии, за които хората рядко говорят

Edna.bg

Вокалистът на Deep Purple е приет по спешност в болница

Edna.bg

Колко процента от избирателите упражниха правото си на глас до 16:00 ч.?

Nova.bg

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив

Nova.bg