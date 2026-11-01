Радев: Гласувах за това президентската институция да продължава да чертае европейския път на България

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П ремиерът Румен Радев упражни правото си на глас на втория тур от президентските избори, който се провежда днес.

"Гласувах за това президентската институция да продължава да бъде стожер на държавността, на националната идентичност, на обществената воля за справедливост. Институцията трябва да бъде "изразител на гласа на българските граждани, въпреки ръкавите в политическата конюнктура", заяви министър-председателят.

"И най-вече да продължава да чертае европейския път на България, но не базиран на лозунги и пози, а с опит, със знания и с увереност", допълни премиерът.

Според Радев президентската кампания е била "изключително недостойна, кална и компроматна".

"Подобен подход пречи на нормалния политически диалог и на възможността кандидатите да представят своите виждания", заяви премиерът и призова за по-висока толерантност в бъдеще: "Аз се надявам за следващите избори всички ние, като общество, да го преосмислим и да не бъдем толерантни към политици, към сайтове, към партии, които непрекъснато бълват компромати. Така не може да има политически диалог".

В отговор на въпрос за забавянето на държавния бюджет, Радев увери, че той ще бъде внесен "тези дни".

Премиерът допълни, че правителството полага "огромни усилия да спаси публичните финанси след поразиите на седемте сили“, като подчерта, че задачата "не е лесна".