Мъж, обявен за починал, отиде да гласува в Пловдив

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ЦИК с информация за избирателната активност към 11.00 часа

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Н еобичаен случай е регистриран в Пловдив по време на балотажа на президентските избори. Мъж се явил да гласува в секция №54 в район „Източен“, въпреки че в избирателния списък фигурирал като починал. Става дума за техническа грешка, допусната между двата тура, съобщава NOVA.

Объркването възникнало заради съвпадение на имената и фамилиите на двама души. В списъците за втория тур са отбелязани избирателите, починали в периода между двата тура, но при актуализацията била допусната грешка.

След като представил документ за самоличност и било потвърдено, че е жив и действително е лицето от избирателния списък, мъжът бил допуснат да гласува.

„Става дума за техническа грешка. След изясняване на обстоятелствата, че човекът е жив, той е представил документ за самоличност и комисията е установила самоличността му. Секционната избирателна комисия е уведомила РИК и е процедирала напълно по правилата“, обясни председателят на 16-а районна избирателна комисия (РИК) Ивайло Василев.

Над 305 000 души имат право на глас в Пловдив

Изборният ден в града протича спокойно. Всички 488 секции са отворили навреме. В 404 от тях се гласува с по една машина, а в 62 – с по две устройства. В 22 секции вотът се упражнява само с хартиени бюлетини.

Право на глас в Пловдив имат 305 699 души. Към 11:00 ч. избирателната активност е била 4,64% по данни на РИК. Няма постъпили жалби и сигнали за нарушения.

Над 30 членове на секционни избирателни комисии не са се явили на работа тази сутрин.

74 младежи гласуват за първи път

В някои секции е отчетена по-висока активност през първия час на балотажа в сравнение с първия тур.

„Малко по-активни са избирателите“, коментира членът на СИК Калина Наумова.

По думите на друг член на комисия – Антонио Иванов, първите желаещи да гласуват са чакали пред секцията още преди 7:00 ч.

„Едно младо момче изчака. Щеше да пътува за Германия, но дойде да гласува“, разказа той.

Общо 74 младежи, навършили пълнолетие в седмицата между двата тура, имат възможност за първи път да упражнят правото си на глас. Сред тях е Кристиан Допчев, ученик в Руската гимназия.

„Гласувам с надежда, че може да се промени бъдещето на България към по-добро“, каза той.

Избиратели, гласували в чужбина на първия тур, се явяват в Пловдив

В секциите са възникнали и други казуси. Част от избирателите, които на първия тур са гласували в чужбина, са се явили на балотажа в секциите по постоянния си адрес в Пловдив. Тъй като фигурират в списъка на заличените лица, членовете на СИК са потърсили указания как да постъпят.

„Просто трябва да допишат избирателя и той да попълни декларация, че няма да гласува втори път, и да го допуснат да упражни правото си на глас“, обясни говорителят на 16-а РИК Калоян Сухоруков.