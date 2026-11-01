България

ЦИК с информация за избирателната активност към 11.00 часа

Постъпили са 16 сигнала за изборни нарушения

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 1 ноември 2026, 12:44
Памет за великите българи: Откриха първата по рода си „Алея на будителите“ в Казанлък

Памет за великите българи: Откриха първата по рода си „Алея на будителите“ в Казанлък
Кирил Вълчев: Наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът

Кирил Вълчев: Наш учител трябва да бъде мирът, а не раздорът
Радев: Гласувах за това президентската институция да продължава да чертае европейския път на България

Радев: Гласувах за това президентската институция да продължава да чертае европейския път на България
Мъж, обявен за починал, отиде да гласува в Пловдив

Мъж, обявен за починал, отиде да гласува в Пловдив
Времето рязко се влошава: Новата седмица започва с предупреждение от НИМХ с оранжев код за значителни валежи

Времето рязко се влошава: Новата седмица започва с предупреждение от НИМХ с оранжев код за значителни валежи
Проф. Кантарджиев: България остава без ваксини срещу грип, докато българи пътуват до Гърция, за да си купят

Проф. Кантарджиев: България остава без ваксини срещу грип, докато българи пътуват до Гърция, за да си купят
Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас

Илияна Йотова: Нека дъждът не спира хората да упражнят правото си на глас
Асен Василев: Трябва да изберем президент, който ще бъде истински коректив

Асен Василев: Трябва да изберем президент, който ще бъде истински коректив

И збирателната активност към 11:00 ч. е 6,11% при общо 405 270 гласували избиратели, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на втория брифинг пред журналисти във връзка с днешния втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-висока е активността в област Видин - 8,07 %, а най-ниска - в област Кърджали - 3,56 %. На първи тур избирателната активност към 11:00 ч. е била 5,8 % при общо 385 092 гласували, като отново най-високата избирателна активност е била във Видин - 8,12 %, а най-ниската в Кърджали - 2,56%.

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

Избирателната активност в страната към 11:00 ч. по информация на БТА по избирателни райони:

  • Благоевград - 5,5%
  • Бургас - 5,29%
  • Варна - 5,91%
  • Велико Търново - 7,6%
  • Видин - 8,68%
  • Враца - 7,78%
  • Габрово - 6,99%
  • Добрич - 6,29%
  • Кърджали  - 3,69%
  • Кюстендил - 6,46%
  • Ловеч - 7,12%
  • Монтана - 7,49%
  • Пазарджик - 4,93%
  • Перник - 6,7%
  • Плевен - 6,14%
  • Пловдив град - 4,64%
  • Пловдив област - 6,22%
  • Разград - 5,85%
  • Русе - 7,41%
  • Силистра - 6,95%
  • Сливен - 4,81%
  • Смолян - 6,7%
  • София - 23 избирателен район - 6,43%
  • София - 24 избирателен район - 4,54%
  • София - 25 избирателен район - 6,1%
  • София-област - 7,84%
  • Стара Загора - 7,71%
  • Търговище - 5,93%
  • Хасково - 7,4%
  • Шумен - 6,37%
  • Ямбол - 7,69%

До момента в ЦИК са постъпили 16 сигнали, като най-много от тях са за нарушаване на тайната на вота и предизборна агитация в социалните мрежи. Няма сигнали за неработещи машини в чужбина.

Към 12:00 ч. машинното гласуване е преустановено в общо 14 избирателни секции в страната, като в 11 от тях се е преминало към гласуване на хартиени бюлетини, а в три от тях гласуването е продължило на втората машина. Секциите се намират в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив област, Силистра, София - област, Търговище, Шумен и Ямбол. Причините за възникналите проблеми с машините е, че някои от тях не са успели да стартират в изборния ден, при други четецът на картата не е сработил, а единични са случаите, при които екранът или принтерът на машината са се счупили, посочи тя. Проблем с принтера има на една машина в цялата страна.

В община Костинброд, Софийска област, има сигнал за проблеми с електрозахранването в цялата община, като се работи по осигуряване на генератори и са изпратени допълнителни батерии, а машинното гласуване продължава в своята цялост, съобщи тя. 

На въпрос във връзка с проблемите с тока из цялата страна, Балова отговори, че както в Сливница, така и на други места всичко е ремонтирано и продължава нормалното протичане на изборния ден. Единственият актуален сигнал е за община Костинброд, като Балова посочи, че най-вероятно отново става въпрос за някаква авария, защото е на територията на цялата община.

Редактор: Василена Василева
Източник: Йоана Новакова, БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Избирателната активност на балотажа към 15:00 ч. по данни на

Избирателната активност на балотажа към 15:00 ч. по данни на "Мяра"

Спешен въпрос за 2 трилиона долара и края на света

Спешен въпрос за 2 трилиона долара и края на света

Напрежение във Велико Търново: 15 турски автобуса вдигнаха полицията на крак

Напрежение във Велико Търново: 15 турски автобуса вдигнаха полицията на крак

Проливен дъжд наводни улици и подлези в София

Проливен дъжд наводни улици и подлези в София

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

Наистина ли хибридните двигатели се износват по-бързо

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 1 ден
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 1 ден
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 1 ден
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена гласува вместо родителите си и скри бюлетините в чантата си в Шуменско

Жена гласува вместо родителите си и скри бюлетините в чантата си в Шуменско

България Преди 16 минути

Органите на реда в Каолиново образуваха бързо производство за нарушение на изборния процес, след като бюлетините бяха намерени в чантата на извършителката

Четири контейнера дрейфуват край Бургаския залив

Четири контейнера дрейфуват край Бургаския залив

България Преди 23 минути

Контейнерите са локализирани днес (1 ноември) в 10:55 ч. на четири различни позиции в района

МВР: 461 сигнала за нарушения на вота, най-много в Бургас и Враца

МВР: 461 сигнала за нарушения на вота, най-много в Бургас и Враца

България Преди 45 минути

Образувани са 10 наказателни производства

Гаф в Хасково: Избирател снима бюлетината си, анулираха гласа му

Гаф в Хасково: Избирател снима бюлетината си, анулираха гласа му

България Преди 1 час

Нарушението е установено в секция 34 в града; в региона изборният ден продължава нормално без спрели машини

.

Черният триъгълник, забелязан от агенти на ФБР: Бивш шеф на Пентагона не вярва на версията за НЛО

Свят Преди 1 час

Става дума за черен триъгълен обект, забелязан от агенти на Федералното бюро за разследване. Бившият ръководител на разследванията на НЛО в Пентагона постави под съмнение техния разказ

Семейство е в болницата в Сливен след катастрофа край "Петолъчката"

Семейство е в болницата в Сливен след катастрофа край "Петолъчката"

България Преди 1 час

Към момента няма повече информация за състоянието им

,

Куклата Робърт: Застрахователни измами, вуду проклятие или просто 100-годишна градска легенда

Любопитно Преди 1 час

Смятана за вдъхновение за култовия филм „Детска игра“ (Чъки), страховитата парцалена кукла от Флорида и днес получава по стотици писма с извинения от уплашени туристи

Тайните на сватбените традиции: Защо шаферките носят еднакви рокли и от какво са пазили булката

Тайните на сватбените традиции: Защо шаферките носят еднакви рокли и от какво са пазили булката

Любопитно Преди 1 час

Днес шаферките са символ на подкрепа и приятелство, но в миналото еднаквите им рокли са имали съвсем различна цел. От древния Рим до XIX век тази традиция е служила за защита на булката от свръхестествени заплахи и дори от опити за отвличане

Свлачище затвори пътя Юндола - Якоруда - Разлог

Свлачище затвори пътя Юндола - Якоруда - Разлог

България Преди 2 часа

Въведени са обходни маршрути

Удари по мостовете над Днепър: Може ли Русия да парализира Киев

Удари по мостовете над Днепър: Може ли Русия да парализира Киев

Свят Преди 2 часа

Скритата епидемия: До половин милион души годишно умират от ухапване от змии

Скритата епидемия: До половин милион души годишно умират от ухапване от змии

Любопитно Преди 2 часа

Липсата на официални данни в над половината засегнати държави прикрива истинския мащаб на кризата, като най-тежко засегната е Субсахарска Африка

От Лондон до Канарските острови: Как протича изборният ден в Европа

От Лондон до Канарските острови: Как протича изборният ден в Европа

Президентски избори Преди 2 часа

Най-много избирателни секции са разкрити във Великобритания и Северна Ирландия

,

Дъщерята на Брус Уилис разсмя със снимка за Хелоуин, на която е негово копие

Любопитно Преди 2 часа

32-годишната Талула Уилис публикува свой кадър от новородено, шегувайки се с визуалната си прилика с легендарния си баща

16 минути мълчание за 16 жертви: Нови Сад отбелязва две години от трагедията

16 минути мълчание за 16 жертви: Нови Сад отбелязва две години от трагедията

Свят Преди 2 часа

Възпоменателно събиране се провежда в сръбския град

<p>Бензинът поевтинява, дизелът и газта поскъпват</p>

Бензинът поевтинява, дизелът и газта поскъпват за последния месец

България Преди 2 часа

Поевтиняване се отчита и при бензина А98 премиум

Страхове за Майли Сайръс: Битка за трезвеност, провал на албума и драма у дома

Притеснения за Майли Сайръс: Близки разкриват битката ѝ с трезвеността, проблемите с годеника и тежкия удар след загубата на Доли Партън

Любопитно Преди 2 часа

Майли Сайръс преминава през труден период, белязан от срив на новия ѝ албум, критики за завръщането ѝ на сцената, борба с трезвеността, търкания с годеника ѝ Макс Морандо и скръбта по нейната починала кръстница Доли Партън

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

11 рошави породи кучета, които приличат на очарователни малки върколаци

dogsandcats.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg
1

Находище на "Цветето на Орфей" под защита

sinoptik.bg

5 сексуални фантазии, за които хората рядко говорят

Edna.bg

Вокалистът на Deep Purple е приет по спешност в болница

Edna.bg

Колко процента от избирателите упражниха правото си на глас до 16:00 ч.?

Nova.bg

Четири контейнера дрейфуват източно от Бургаския залив

Nova.bg