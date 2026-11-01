ЦИК с информация за избирателната активност към 11.00 часа

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И збирателната активност към 11:00 ч. е 6,11% при общо 405 270 гласували избиратели, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Стоянка Балова на втория брифинг пред журналисти във връзка с днешния втори тур на изборите за президент и вицепрезидент.

Най-висока е активността в област Видин - 8,07 %, а най-ниска - в област Кърджали - 3,56 %. На първи тур избирателната активност към 11:00 ч. е била 5,8 % при общо 385 092 гласували, като отново най-високата избирателна активност е била във Видин - 8,12 %, а най-ниската в Кърджали - 2,56%.

Секции без ток и проблеми с машините: ЦИК с информация за началото на изборния ден

Избирателната активност в страната към 11:00 ч. по информация на БТА по избирателни райони:

Благоевград - 5,5%

Бургас - 5,29%

Варна - 5,91%

Велико Търново - 7,6%

Видин - 8,68%

Враца - 7,78%

Габрово - 6,99%

Добрич - 6,29%

Кърджали - 3,69%

Кюстендил - 6,46%

Ловеч - 7,12%

Монтана - 7,49%

Пазарджик - 4,93%

Перник - 6,7%

Плевен - 6,14%

Пловдив град - 4,64%

Пловдив област - 6,22%

Разград - 5,85%

Русе - 7,41%

Силистра - 6,95%

Сливен - 4,81%

Смолян - 6,7%

София - 23 избирателен район - 6,43%

София - 24 избирателен район - 4,54%

София - 25 избирателен район - 6,1%

София-област - 7,84%

Стара Загора - 7,71%

Търговище - 5,93%

Хасково - 7,4%

Шумен - 6,37%

Ямбол - 7,69%

До момента в ЦИК са постъпили 16 сигнали, като най-много от тях са за нарушаване на тайната на вота и предизборна агитация в социалните мрежи. Няма сигнали за неработещи машини в чужбина.

Към 12:00 ч. машинното гласуване е преустановено в общо 14 избирателни секции в страната, като в 11 от тях се е преминало към гласуване на хартиени бюлетини, а в три от тях гласуването е продължило на втората машина. Секциите се намират в областите Благоевград, Бургас, Добрич, Кърджали, Пазарджик, Пловдив област, Силистра, София - област, Търговище, Шумен и Ямбол. Причините за възникналите проблеми с машините е, че някои от тях не са успели да стартират в изборния ден, при други четецът на картата не е сработил, а единични са случаите, при които екранът или принтерът на машината са се счупили, посочи тя. Проблем с принтера има на една машина в цялата страна.

В община Костинброд, Софийска област, има сигнал за проблеми с електрозахранването в цялата община, като се работи по осигуряване на генератори и са изпратени допълнителни батерии, а машинното гласуване продължава в своята цялост, съобщи тя.

На въпрос във връзка с проблемите с тока из цялата страна, Балова отговори, че както в Сливница, така и на други места всичко е ремонтирано и продължава нормалното протичане на изборния ден. Единственият актуален сигнал е за община Костинброд, като Балова посочи, че най-вероятно отново става въпрос за някаква авария, защото е на територията на цялата община.