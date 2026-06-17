Приеха на второ четене промени в НПК

Д епутатите приеха на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда съдебен контрол върху 72-часовото задържане с постановление на прокурор. Така обвиняемият или неговият защитник ще могат да обжалват законността на постановлението за задържане пред съответния първоинстанционен съд, след връчването му, предаде БНР.

Приеха промените в НПК на първо четене в комисия

Отхвърлено беше предложението на "Демократична България" - лицата, които са подали съобщение за извършено престъпление, да могат да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство.

"Създаваме още повече възможност за съдебен контрол на всички актове. И тук говорим само за това, че не сме съгласни с това направено предложение именно на сигналоподателите или на лицето, подало сигнала да няма такава възможност. Иначе във всички други текстове се разширява съдебният контрол", коментира Иван Вачев от "Прогресивна България".

Правната комисия с извънредно заседание заради промените в НПК

Законопроектът за изменение на НПК не беше гласуван изцяло на второ четене, заради изчерпване на времето на пленарното заседание. Предстои депутатите да разгледат второ четене и преходните и заключителните разпоредби от законопроекта.

Въпросът за въвеждането на ефективен съдебен контрол върху прокурорските актове е продиктуван от необходимостта за синхронизиране на българското законодателство с европейските стандарти за защита на правата на човека.