Времето днес: Изпепеляваща жега, последвана от внезапни бури и градушки

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С ъботният ден започва с подранила жега, а Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) сигнализира за опасни атмосферни явления на територията на цялата страна.

Къде е най-горещо?

По-сериозното предупреждение – оранжев код – е в сила за 21 области, където живакът в термометрите ще се покачи до опасните 35° – 38°C. Под предупреждение за екстремните жеги попадат: Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол.

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

За останалите 7 области (София-град, Софийска област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас) важи жълт код, като там максималните стойности ще се достигат около 33°C.

От НИМХ съветват да избегнете прякото слънце в най-горещите часове, тъй като високите температури крият сериозен риск за здравето на малки деца, възрастни хора и хронично болни.

Обратът след пладне: Порои и риск от леден град

Сутринта ще бъде слънчева, а вятърът – почти незабележим. След обяд обаче атмосферата рязко ще се разбушува.

Очаква се бързо сгъстяване на купесто-дъждовни облаци. Главни потърпевши от краткотрайните поройни дъждове, гръмотевици и потенциални градушки ще бъдат западната и северната част от страната, както и крайните източни райони. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще бъде слаб до умерен.

На морето: Крайбрежието няма да се размине без валежи. Преди обяд ще е слънчево, но в следобедните часове се очакват прегърмявания и дъжд. Максималните температури ще са приятните 29°–32°C, морската вода е 25°–26°C, а вълнението – умерено (2-3 бала).

В планините: Туристите да планират слизанията си рано! Следобед над масивите ще се развият мощни бури. Температурата на 1200 м ще е около 27°C, а на 2000 м – малко под 20°C.

Какво ни чака в неделя и в началото на новата седмица?

В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, преди обяд в северозападните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В понеделник времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от север-североизток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30° и 35°.