Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

З аглавието на новите мемоари на Майкъл Дъглас е „Едно адско пътуване“ и 82-годишният носител на „Оскар“ определено го предава на читателите.

В края на 90-те години, когато Дъглас започва сериозна връзка с Катрин Зита-Джоунс, тя го предупреждава, че се интересува от него само ако са моногамни.

„Казах ѝ: „Чакай малко, трябва да направя пет бързи обаждания“, пише той, шокирайки 57-годишната звезда от „Чикаго“, която възкликнала: „Пет? Трябва да направиш пет обаждания?!“, добавя той.

Michael Douglas reveals all in wild new memoir: Sexiling Danny DeVito, heavy drug use and more https://t.co/r7ZXGRgJN1 https://t.co/kQ9xQ7ULly — New York Post (@nypost) October 6, 2026

„Уверих се, че всички те живеят в различни градове“, пише той за жените, с които се виждал по онова време. „Това ми изглеждаше като уважителен начин да не бъда моногамен. Никоя от тях не поиска обвързване, нито ме попита какво друго правя. Сигурен съм, че и те са се срещали с други хора.“, допълва той.

Години по-рано Дъглас, тогава все още неизвестен актьор, делял апартамент в Ню Йорк с друг борещ се за успех колега - Дани ДеВито. Двамата измислили старомоден сигнал, ако някой от тях води гости - чорап на дръжката на вратата.

Очевидно Дъглас е бил доста активен през този период, тъй като „имаше периоди, в които Дани прекарваше повече време извън апартамента, отколкото вътре“.

Той също така признава, че на около 18-годишна възраст е имал афера с приятелка на майка си.

„Тя беше моята г-жа Робинсън - научи ме на много неща за жените и какво харесват те, а това беше изключително полезна информация за един млад мъж“, пише той. „Честно казано, когато гледах филма „Абсолвентът“, ми се стори като документален.“, добавя той.

Дъглас пише трогателно за детството си и за своя баща - покойната филмова легенда Кърк Дъглас, за вулканичния му нрав и нещастния му брак с майката на Майкъл, Даяна Дил.

„Татко беше от поколението, което биеше, и когато побеснееше, рано се научих да стоя настрана и да мълча. Станах срамежлив и предпазлив. Рядко се усмихвах или смеех.“, пише той.

Майкъл обаче отбелязва, че отношенията с баща му, който почина на 103-годишна възраст през 2020 г., са се променили коренно с времето: „През последната третина от живота му връзката ни се трансформира. Той стана моят баща във всеки един смисъл, а аз станах негов син... Сближихме се повече, отколкото някога съм си мечтал.“

Michael Douglas snaps at reporter while addressing rumored sex addiction in tense interview https://t.co/9rPSpf2dYD https://t.co/6IrlLnEDlq — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Звездата е учил в Калифорния, където прекарал част от времето си в комуна, експериментирайки с LSD. При това доста интензивно.

„Бих казал, че за период от три години съм вземал LSD над сто пъти“, пише той, „но никога повече от веднъж седмично.“

„Защото все пак бях човек на сдържаността“, добавя той с доза самоирония.

Изненадващо, Кърк не платил за обучението на сина си. Вместо това му дал доверителен фонд от 10 000 долара с думите: „Оттук нататък се оправяш сам.“

За да плаща таксите си, Майкъл измислил рискова схема - станал контрабандист на наркотици. За целта използвал два луксозни италиански кожени куфара, подарък от баща му за Коледа.

Актьорът разбрал, че във всеки куфар се събират по 22 килограма марихуана: „Пълнех ги с общо 44 килограма трева, която купувах за по 75 долара за килограм в Калифорния и я продавах за 500 долара в Ню Йорк... Може да се каже, че трябваше да изпитвам вина, че разпространявам наркотици, но никой нямаше нужда от моята помощ, за да си намери дрога.“

Той направил този курс само два пъти и благодарение на това завършил без никакви студентски дългове.

Дъглас откровено описва и ескалиращата си зависимост, която лесно се подклаждала по време на филмови снимки. „Винаги имаше някой от екипа, който беше връзката“, пише той. „Можеше да ти уреди каквото поискаш... Просто отиваш при реквизитора или координатора на каскадите и те те свързват.“, добавя актьорът.

През 70-те години той дори шмъркал кокаин с О Джей Симпсън и основателя на списание Rolling Stone Ян Венер. Симпсън извадил сгъната банкнота и ги черпил в апартамента на Уенър.

С течение на времето употребата на кокаин при Майкъл и Венер излязла извън контрол.

„Беше нещо съвсем нормално да вземеме по една линия, докато се приготвяме да излезем, още една точно преди вечеря, една по средата на храненето и още една за десерт.“, споделя той.

Актьорът влиза в рехабилитационна клиника през 1992 г., но малко преди това, през 1990 г., прави пиянски скандал с Джулия Робъртс по време на парти за наградите „Златен глобус“. Дъглас е продуцент на филма „Линия на смъртта“, в който участват Робъртс и тогавашният ѝ годеник Кийфър Съдърланд.

„Бяхме на бара и Джулия беше прегърнала сина ми Камерън [тогава на 13 години], сякаш го беше притиснала до себе си“, разказва той. „В онзи момент той ми се стори объркан... но аз бях доста пиян.“

Актьорът си спомня как крещял на Робъртс: „Махни си ръцете от сина ми, вземи този „Златен глобус“ и си го пъхни там, дето слънце не огрява!“

На сутринта Дъглас получил обаждане от продуцентския си партньор, който вече знаел за случката.

„Бях прекрачил границата с най-търсената млада актриса в Холивуд“, спомня си той. Осъзнал грешката си, той ѝ изпратил огромен букет рози с бележка и се извинил лично на нея и на Съдърланд.

„За щастие, те ми простиха достатъчно, за да преодолеем това и да завършим филма“, пишет той. „С Кийфър останахме приятели. С Джулия - не съвсем.“, добавя той.

🔗: https://t.co/yubP8Gwn9D In his new memoir ‘One Helluva Ride,’ Michael Douglas reveals he and Kathleen Turner were secret ‘lovers’ while filming the 1984 blockbuster ‘Romancing the Stone.’ For more than 40 years, he says, they both lied about what transpired between them. 📷️: Alamy; Grand Central Publishing — People (@people) October 2, 2026

Години по-късно синът му Камерън също води тежка битка с наркотична зависимост, която го отвежда в затвора. Днес той е на 47 години, след като през 2016 г. излежа седемгодишна присъда за притежание и разпространение.

Докато пише книгата си, дългогодишният му приятел - режисьорът Роб Райнър, е убит заедно със съпругата си Мишел, като заподозрян за престъплението е техният проблемен син Ник.

Дъглас споделя, че с режисьора са прекарали десетки часове в разговори.

„И двамата имахме синове със сериозни проблеми с дрогата и понякога бяхме на ръба на силите си“, пише той. „Това бяха болезнени изповеди, но знам, че си давахме взаимна подкрепа в най-трудните моменти.“, споделя актьорът.

Първият брак на Дъглас с Диандра Лукър продължава дълго, но е изключително нещастен, като и двамата си имат извънбрачни връзки. Първо той започва афера с Катлийн Търнър по време на снимките на „Романс за камъка“.

„Първо се открихме като приятели, после като колеги и накрая като любовници“, пише той. „След изтощителен снимачен ден в джунглата се промъквах в хотелската ѝ стая, след като всички вече спяха.“ Всичко приключва, когато съпругата му идва на снимачната площадка в Мексико заедно със сина им и се изправя очи в очи с Търнър.

„Диандра се усъмни“, пише той. „Женска интуиция. В един момент тя остана насаме с Катлийн и ѝ даде да разбере, че все още сме женени. Нейното виждане за условията на раздялата ни се разминаваше с моето.“, споделя той.

Този разговор кара Катлийн Търнър да се отдръпне, тъй като не искала да разрушава семейство.

Любопитен факт е, че Търнър не е била първият избор за ролята на авторката на любовни романи в хита от 1984 г.

Продуцентите упорито ухажвали Дебра Уингър, но тя така и не давала конкретен отговор.

Нещата се променили драматично след една вечеря, на която Дъглас извел звездата от „Условия за нежност“ заедно с Джак Никълсън и Дани ДеВито.

„Излязохме от ресторанта и вървяхме по улицата, когато изведнъж Дебра се наведе и ме ухапа по ръката. Наистина ме ухапа здраво! Имах дълбоки следи от зъбите ѝ. Така и не получихме отговор от нея за филма, но тази проява реши всичко за мен. Казах си: „Не, благодаря!“, споделя той.

Актьорът има романтична история и с друга колежка от снимачната площадка. Заедно с Жан Трипълхорн той изживява бурен романс по време на снимките на „Първичен инстинкт“.

В еротичния трилър от 1992 г. Дъглас играе детектив от отдел „Убийства“, който се оплита в опасна мрежа с главната заподозряна - богатата наследница, изиграна от Шарън Стоун.

Горещите секс сцени във филма предизвикаха истинска сензация и породиха слухове, че Дъглас и Стоун са любовници и в живота.

„Истината е, че се влюбих лудо в Жан, въпреки почти 20-годишната разлика във възрастта ни“, разкрива той. „Всъщност бях готов официално да напусна съпругата си заради нея.“, спомня си той. По онова време Трипълхорн е в края на 20-те си години, а Майкъл - в края на 40-те.

Той обаче проявил разум и осъзнал, че да разруши 20-годишен брак и веднага да се хвърли в друга сериозна връзка би било най-грешното решение.

„Връзката ни с Жан продължи до края на снимките, след което пътищата ни се разделиха. Но винаги ще я помня като невероятна актриса и страхотна жена.“, казва той.

Истинската и зряла любов Майкъл Дъглас открива в лицето на Катрин Зита-Джоунс, от която има двама наследници - Дилън (26 г.) и Карис (23 г.).

През годините двойката преминава през редица изпитания, включително тежка диагноза и временна раздяла.

През 2010 г. актьорът е диагностициран с рак на гърлото в четвърти стадий. Преминава през седем изтощителни седмици на лъче- и химиотерапия, които изискват да лежи напълно неподвижно със специална термопластична маска на лицето.

Michael Douglas reveals how much weight he lost amid cancer battle: ‘I was in real trouble’ https://t.co/r69fLZQCvC https://t.co/TJEGgEjfWC — New York Post (@nypost) October 6, 2026

„Мразех всеки момент от това. Чувствах се сякаш се задушавам, бях абсолютно безпомощен... В началото болката беше поносима, но до третата седмица вече бях в ужасно състояние.“, пише той.

Само за четири седмици той отслабва с 18 килограма и придобива изключително изпито лице.

Лекарите му предлагат сонда за хранене, но той отказва и преминава изцяло на течни хранителни съставки.

„Преглъщането беше мъчение, понякога невъзможно, и постоянно ми се гадеше.“, казва той.

Въпреки тежката битка, Дъглас споделя, че коварната болест го е променила за добро.

„Ракът ме освободи“, заявява той. „Трудно е за обяснение, но се почувствах прероден. Приоритетите ми се пренаредиха. Болестта ми научи какво наистина означава семейството. Изпитах любов, за която дори не подозирах, че съществува. Започнах да виждам нещата по-ясно и станах много по-внимателен за какво изразходвам времето си.“, споделя той.

През 2013 г. той и Зита-Джоунс се разделят за кратко. И малко да не разкрива подробности за причините, актьорът признава, че периодът е бил изключително тежък.

За щастие, година по-късно двамата се събират отново.

„Обичам Катрин така, както никога не съм обичал друга жена“, пише той трогателно. „Тя е моя съпруга, най-добрият ми приятел и моят спътник в живота. Не можех да си позволя да я загубя... Слава Богу, че отново намерихме път един към друг. Бракът ни заслужаваше този втори шанс.“, добавя той.