Шпионски скандал в Германия: Арестуваха бивш шеф на разузнаването

Б ившият шеф на германското разузнаване Аугуст Ханинг е арестуван по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда сила, съобщи Федералната прокуратура на Германия.

Ханинг оглавяваше Федералната разузнавателна служба (BND) от 1998 до 2005 г., а оттогава работи като частен консултант.

Прокурорите твърдят, че той е използвал класифицирана разузнавателна информация, за да „изготви анализ“ за една чужда разузнавателна служба, и е поддържал контакт с друга чужда шпионска служба. Разследващите не разкриват кои чужди сили са били замесени.

Полицията е арестувала и бившия служител на BND Манфред Д., обвинявайки го, че е предал на Ханинг около 2000 класифицирани документа срещу пари, съобщава Би Би Си (BBC).

Манфред Д., който е бил шеф на канцеларията на Ханинг и е останал в BND до тази година, е обвинен в съучастие в опит за държавна измяна и предавателски шпионаж.

Местните медии съобщават, че Ханинг е бил арестуван в дома си в Нордвалде близо до Мюнстер, докато Манфред Д. е бил арестуван в Бавария. Ханинг трябва да се яви в съда в сряда, а Манфред Д. - във вторник.

Прокурорите казват, че Манфред Д., който е служил и като началник на кабинета на наследниците на Ханинг между 2012 г. и 2026 г., е използвал ролята си, за да получи достъп до строго поверителна информация, която след това е предавал на Ханинг „срещу възнаграждение“.

„Текущите констатации показват, че през годините Манфред Д. е предоставил на Ханинг приблизително 2000 документа, много от които съдържат класифицирана информация, предназначена за изключително вътрешно ползване от Федералната разузнавателна служба“, се казва в изявлението.

„В един от случаите Ханинг е използвал класифицирано разузнаване... за да изготви анализ за служител на чужда разузнавателна служба“, заявиха прокурорите, отбелязвайки, че не е ясно дали „материалът е стигнал до желания получател“.

Ханинг е обвинен също, че е бил „в близък контакт с представител на друга чужда разузнавателна служба, на когото в продължение на няколко години е предавал политическа информация, частично базирана на материали, предоставени от Манфред Д.“.

Местните медии твърдят, че предполагаемото притежание на разузнавателни документи от Ханинг е излязло на яве по време на отделно дело, свързано с наследницата на германска верига ресторанти Кристина Блок.

Прокуратурата в Хамбург обвини Блок в организирането на отвличането на двете ѝ най-малки деца през 2023 г. поради спор за попечителство. Разследващите твърдят, че Ханинг е бил замесен в предишен опит за отвличане на децата, което той отрича.

Служители на провинциалната криминална полиция са открили електронно устройство за съхранение на данни, съдържащо чувствителна информация, включително скорошни документи на BND.

Това не е първият път, когато BND се сблъсква с подобен скандал. Високопоставен офицер от германското разузнаване беше обвинен в държавна измяна през 2023 г. за това, че се твърди, че е предавал държавни тайни на Русия.

Прокурорите твърдяха, че Карстен Л. е споделял разузнавателна информация за войната в Украйна и наемническата група „Вагнер“ и е получил приблизително 400 000 евро ($450 000; £340 000). Процесът срещу него продължава.