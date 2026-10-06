Урсула фон дер Лайен обяви кога ЕС ще спре руския газ

Е вропейският съюз възнамерява да преустанови напълно вноса на руски газ до края на 2027 г., заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в реч пред Европейския парламент, предаде АПА.

По думите ѝ делът на руския газ в общия внос на ЕС е намалял от 45 на сто преди четири години до 12 на сто сега.

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„Преди четири години Русия се опита да ни изнудва. По това време 45 процента от вноса ни на газ идваха от Русия. Почти за една нощ голяма част от този внос спря. Но Европа запази единството си и излезе по-силна от тази ситуация“, заяви фон дер Лайен.

Тя посочи, че ЕС е диверсифицирал доставките си на газ и значително е ускорил инвестициите в чиста енергия.

„Днес делът на руския газ в нашия внос е спаднал от 45 процента на 12 процента. До края на следващата година ще го намалим до нула“, подчерта председателят на ЕК.

ЕК планира пълно спиране на вноса на руски горива

В началото на 2026 г. ЕС прие правила за постепенно преустановяване на вноса на руски газ. Според посочените европейски данни вносът на руски втечнен природен газ се очаква да бъде напълно прекратен до края на 2026 г., а доставките по газопроводи – не по-късно от 30 ноември 2027 г.