Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

12 август 2025, 16:26
Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"
Източник: БТА

А втомобил, движещ се с висока скорост, е засечен на автомагистрала "Струма" в района на Перник, съобщиха от полицията. Превозното средство със старозагорска регистрация е управлявано с рекордните 203 км/ч при разрешение от 120 километра. Нарушението е констатирано по време на акция "Скорост". 

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол, един след употреба на наркотици, както и трима неправоспособни шофьори. Проверени са 612 моторни превозни средства. Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша. Издадени са и три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

През юни т.г. служители на областните дирекции на полицията в Перник и Кюстендил проведоха акция по метода "широкообхватен контрол" на магистрала "Струма".

Автобусът пътувал по линията Ямбол- София, инцидентът е станал на 20 км от столицата

За друг инцидент съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Мъж на 57 години е настанен в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен след пътнотранспортно произшествие на 369 км на автомагистрала "Хемус". Поради катастрофата е въведена временна организация на движението в района на бензиностанция "Шел". 

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е приет в 11:50 часа. Към мястото на произшествието са насочени екип на полиция и Спешна помощ. Установено е, че водач на микробус с шуменска регистрация е ударил движещия се пред него лек автомобил с немски регистрационни табели, добави Йорданова.

Източник: БТА

След удара водачът на буса - мъж на 57 години, е откаран в шуменската болница. Установена е фрактура на носни костици. Настанен е за лечение. Правоспособен е. Взета му е кръвна проба за анализ. Водачът на лекия автомобил, 37-годишен, също е правоспособен.

По първоначални данни водачът на буса е предприел маневра за изпреварване на лекия автомобил, но е бил застигнат от друга кола. Връщайки се в лентата, е ударил лекия автомобил. На място се извършва оглед. Създадена е временна организация на движението с обходен маршрут през Невша, допълни Йорданова.

Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха на сайта си, че е ограничено движението при 369 км на автомагистрала "Хемус" в посока София поради пътнотранспортното произшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут - пътен възел "Невша" - път I-2 Варна - Шумен - пътен възел "Каспичан" на автомагистрала "Хемус". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Източник: БТА,  Милен Миланов    
ПТП Магистрала Струма Магистрала Хемус Превишена скорост Пътен контрол Пияни шофьори Нарушения на пътя Полиция Перник Шумен
