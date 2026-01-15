България

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Нова порция застудяване сваля температурите до -12°

15 януари 2026, 14:04
Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС
Пожар в столичния квартал

Пожар в столичния квартал "Витоша", горят строителни материали
Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест
След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани
Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците
АПС с първа реакция за третия мандат

АПС с първа реакция за третия мандат
Временен контрол върху цените при еврото: Какво предвижда законопроектът

Временен контрол върху цените при еврото: Какво предвижда законопроектът
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Б ългария се подготвя за нова, още по-сурова порция застудяване. През следващите дни и в началото на новата седмица страната ще попадне под влиянието на студен североизточен въздух, който ще свали термометрите до екстремни стойности.

През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица ще бъде доста студено, вятърът ще остане от североизток, до умерен, по Черноморието - силен, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

В събота и неделя ще има значителна облачност, в източните и планинските райони не са изключени изолирани слаби валежи от сняг. В понеделник ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, на много места временно и до предимно слънчево. Вероятността за валежи е малка. Температурите ще се понижат още, в неделя и понеделник минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони.

Във вторник и сряда ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и в по-голямата част от страната ще стихне и на места в равнините видимостта ще е намалена. Дневните температури ще се повишат слабо. В четвъртък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

Прогноза за петък, 16 януари 

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Вечерта ще започне да си повишава.

През нощта облачността от североизток ще продължи да се увеличава и вплътнява. В югозападната половина от страната през по-голямата част от нощта ще преобладава ясно време, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне, в северните ще се ориентира от североизток и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около 0°. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от минус 3° - минус 2° в североизточните до 8°-10° в крайните югозападни райони, в София – около 8°.

Зима без контрол: Хаос, сняг и блокирана Европа в кадри
17 снимки
Зима унгария
зима германия
зима германия
зима германия

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1°-2° по северното крайбрежие до 7° по южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Снежната обстановка затрудни придвижването в София (СНИМКИ)
20 снимки
сняг София обстановка
сняг София обстановка
сняг София обстановка
сняг София обстановка

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 25 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 14 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

Съвети към читателите ни:

За шофьорите: Проверете изправността на акумулатора и течността за чистачки. Карайте с повишено внимание в Североизточна България, където условията за поледици ще са най-сериозни.

Пешеходци: Избирайте обувки с грайфер и избягвайте бързането. При скрит под снега лед рискът от травми е най-висок.

Домакинства: В районите с очаквани температури до -12° вземете мерки срещу замръзване на водопроводни тръби, особено в неотопляеми помещения.

Лична защита: Обличайте се многослойно. Не подценявайте вятъра – при умерен и силен североизточен вятър усещането за студ е много по-осезаемо от реалните градуси.

Източник: НИМХ    
Последвайте ни
Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 8 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 7 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 9 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 7 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 37 минути

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 40 минути

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Свят Преди 1 час

Това е част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи турското министерство на отбраната

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Любопитно Преди 1 час

Благой Георгиев и Стойко Сакалиев също ще се срещнат с младите надежди във „Вече играеш… Стоичков“

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

Пари Преди 1 час

Сред тях са по-ниски разходи по трансакции и заеми, засилена външна търговия, инвестиции и ценова прозрачност

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

България Преди 1 час

Ще бъде създадена нова дирекция в холдинга, която ще бъде ангажирана с тези въпроси, заяви Жечо Станков

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

Осъдиха болницата в Перник да плати над 800 хил. лева по дело за починал пациент

България Преди 1 час

Случаят е от 2017 г.

Как се използва Starlink в Иран?

Как се използва Starlink в Иран?

Свят Преди 1 час

Експерти твърдят, че Starlink помага на иранците да изнасят информация за протестите

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

Пари Преди 2 часа

Натрупаната през последните 5 години е 41,4%

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

След развода с Никол Кидман, съжалява ли Кийт Ърбан за раздялата?

Любопитно Преди 2 часа

Златната двойка на Холивуд вече не е заедно, а Кийт Ърбан, според съобщенията, изпитва сериозни угризения

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Какво наистина води до рак: Лекари посочват основните фактори, които повишават риска

Свят Преди 2 часа

От наследствени мутации до начин на живот и околна среда – специалисти обясняват кои фактори можем да контролираме и кои са извън нашия контрол

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Измръзването дебне без предупреждение – ето как да се предпазим

Любопитно Преди 2 часа

Силно мразовитото време с вятър е особено опасно, тъй като увреждането на кожата може да се случи почти без забележима болка

<p>Котаракът Лари от &quot;Даунинг стрийт&quot; спъна фотограф на важна среща</p>

Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" предизвика хаос на срещата на полския президент Карол Навроцки със Стармър

Любопитно Преди 2 часа

Лари наскоро предизвика хаос, когато спъна фотограф, докато той излизаше от "Даунинг стрийт" след срещата на полския президент Карол Навроцки със сър Киър Стармър

Снимката е илюстративна

Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Свят Преди 2 часа

<p>Тези зодии ще накарат всички да ревнуват</p>

Тези зодии ще накарат всички да ревнуват

Любопитно Преди 2 часа

Техните постижения, харизма и вътрешна сила няма да останат незабелязани и дори могат да предизвикат завист

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

"Надявам се да проявят човечност": Гренландци се страхуват от апетита на Тръмп към минералите

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че иска да купи Гренландия от Дания и не приема "не" за отговор

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Грижа за домашните любимци през зимния сезон

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм смени екшъна с каска и ски и отведе семейството си на зимна ваканция в Австрия

Edna.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

Вкаралият два гола на ЦСКА поляк бил машина при бивш треньор на Лудогорец

Gong.bg

Докато Реал Мадрид копае дъното, най-голямото бижу от школата на „кралете“ блести в Серия А

Gong.bg

Навес падна върху трима души в София, работник загина

Nova.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg