Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Б ългария се подготвя за нова, още по-сурова порция застудяване. През следващите дни и в началото на новата седмица страната ще попадне под влиянието на студен североизточен въздух, който ще свали термометрите до екстремни стойности.

През следващите дни до края на тази и в началото на новата седмица ще бъде доста студено, вятърът ще остане от североизток, до умерен, по Черноморието - силен, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Източник: НИМХ/Vesti.bg

В събота и неделя ще има значителна облачност, в източните и планинските райони не са изключени изолирани слаби валежи от сняг. В понеделник ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, на много места временно и до предимно слънчево. Вероятността за валежи е малка. Температурите ще се понижат още, в неделя и понеделник минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони.

Във вторник и сряда ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността. Вятърът ще отслабне и в по-голямата част от страната ще стихне и на места в равнините видимостта ще е намалена. Дневните температури ще се повишат слабо. В четвъртък облачността отново ще се увеличи, но вероятността за валежи остава малка.

Прогноза за петък, 16 януари

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня няма да се променя съществено. Вечерта ще започне да си повишава.

През нощта облачността от североизток ще продължи да се увеличава и вплътнява. В югозападната половина от страната през по-голямата част от нощта ще преобладава ясно време, с разкъсана висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони и ще стихне, в северните ще се ориентира от североизток и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около 0°. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Ще преобладава облачно време и на места ще има слаби валежи от сняг. Отначало в Източна България валежите ще са от дъжд, но със застудяването ще преминат в сняг. В североизточните райони преди обяд ще има условия за поледици. От дъжд ще са валежите през по-голямата част от деня в Горнотракийската низина и по Южното Черноморие, но и там вечерта ще се примесват със сняг. Почти без валежи и с повече слънчеви часове ще се задържи времето в югозападните райони. Температурите ще се понижават и към 14 ч. ще са от минус 3° - минус 2° в североизточните до 8°-10° в крайните югозападни райони, в София – около 8°.

Над планините облачността ще е значителна и ще има слаби валежи от сняг. На по-малко места ще са валежите в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който постепенно ще се ориентира от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, които по северното крайбрежие със застудяването ще преминават в сняг. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 1°-2° по северното крайбрежие до 7° по южното. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 19 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 25 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 14 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

Съвети към читателите ни:

За шофьорите: Проверете изправността на акумулатора и течността за чистачки. Карайте с повишено внимание в Североизточна България, където условията за поледици ще са най-сериозни.

Пешеходци: Избирайте обувки с грайфер и избягвайте бързането. При скрит под снега лед рискът от травми е най-висок.

Домакинства: В районите с очаквани температури до -12° вземете мерки срещу замръзване на водопроводни тръби, особено в неотопляеми помещения.

Лична защита: Обличайте се многослойно. Не подценявайте вятъра – при умерен и силен североизточен вятър усещането за студ е много по-осезаемо от реалните градуси.