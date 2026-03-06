Андрей Гюров: Проверяваме дали американските самолети могат да бъдат преместени

Б ългария не е страна в конфликта в Близкия изток и по никакъв начин не участва в действията на Израел и САЩ спрямо Иран, заяви служебният министър-председател Андрей Гюров в рамките на парламентарния блиц контрол в отговор на въпрос, зададен от групата на "Възраждане" във връзка с военния конфликт в Близкия изток и разполагането на американски военни самолети в страната.

Премиерът каза, че още на 18 февруари американските военни самолети са били разположени на летището, което е един ден преди встъпването на служебното правителство. Решението на министъра на отбраната е взето по нота от нашите съюзници още преди встъпването в длъжност на служебното правителство и няма отношение към работата, която ние сме свършили след 19 февруари, каза Гюров. Той изтъкна, че е изключително важно правителството да осигури сигурността и спокойствието на българските граждани, като то е готово да изпълнява всички свои задължения към съюзниците по отношение на засиленото предно присъствие, което подсигурява също сигурността на българските граждани в страната. Гюров увери, че правителството ще продължи да спазва своите задължения и да подкрепя тези действия на НАТО.

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Андрей Гюров потвърди, че на територията на страната и в нашето въздушно пространство не се предприемат никакви действия, свързани с военните акции на САЩ и Израел. Премиерът увери, че няма никаква промяна относно заявената нота за засилено присъствие и това не предполага вземане на решения в Народното събрание. Ако такова искане постъпи, то ще бъде по законов ред предадено към Народното събрание, подчерта Гюров. Той каза, че е изискал от министъра на отбраната да направи анализ дали тези самолети могат да бъдат преместени от гражданското летище като им бъде осигурена необходимата логистична подкрепа.

Андрей Гюров заяви, че ясно се вижда как определени политически сили се опитват да създават паника сред българските граждани, за да я използват за политическа пропаганда. Служебното правителство няма да участва в такива действия, заяви Гюров. Той каза, че целта на правителството е да осигури спокойствие и да предоставя факти, които да не се ползват за внушения.