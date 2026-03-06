Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii в емоционалната колаборация "Ти каза"

Е моция, душа, смисъл, завет, споделеност, доброта - само няколко от думите, които описват албума на Молец - ПАРАКЛИС. Проектът на Крис и Юли включва няколко колаборации, в една от които се включва Benjiiiiiiiiiii - за една истинска и динамична взаимовръзка.

С "Ти каза", тримата ни препредават вдъхновяваща неподправена искреност, която веднага се фокусира върху артистите като автори и успешни музикални творци.

Текстът е дело на Mолец и Benjiiiiiiiiiiiiii, а музиката - на Benjiiiiiiiiiiiiii. Резултатът е красива и емоционална композиция, която показва, че когато една песен е истинска, най-важното в нея е душата.

Benjiiiiiiiiiiiiii е добре познат като артист и автор, който стои зад музиката на много от българските изпълнители. Той има и участие в новия албум на Mолец – ПАРАКЛИС, което прави тази колаборация естествено продължение на творческата връзка между тях.

Видеото към "Ти каза" е заснето от Philip Krus, който отново успява да пренесе усещането на песента във визуална форма. В клипа участват половинките на момчетата, които присъстват деликатно и липсинкват песента, създавайки още по-интимна и лична атмосфера.

Колаборацията между Молец и Benjiiiiiiiiiiiiii се усеща естествена и силна, комбинация от дълбок текст, емоционална музика и автентично присъствие. А резултатът е песен, която оставя усещането, че това е само началото на още интересни срещи между артистите.

Музика: Камен Колев - Benjiiiiiiiiiiiiii

Текстът е дело на: Юли Славчев и Крис Макаров - Молец и Камен Колев - Benjiiiiiiiiiiiiii