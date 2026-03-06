"С огромна скръб и разбито сърце“: Съпругата на композитора Валди Събев съобщи за смъртта му

С ъпругата на българския композитор Валди Събев, Надя Събева, съобщи за смъртта му чрез своя официален Facebook профил.

"С огромна скръб и разбито сърце се сбогувам с моята сродна душа - най-прекрасния мъж на света, с най-доброто и чисто сърце", написа тя. В поста си Надя Събева добавя, че вярва, че Валди Събев е "на по-добро място" заедно с майка си Вили и изразява надежда, че някога отново ще се срещнат.

Според съобщението опелото на Валди Събев ще се състои на 6 март от 12:00 ч. в Храм "Покров Богородичен", зад Хотел Родина.

В публикацията си Надя Събева изразява своята вечна обич към съпруга си: "Обичам те завинаги… и след това. До безкрая на вечността."