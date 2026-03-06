Падението на една икона: Пътят на Бритни Спиърс от славата до затвора

Ж ивотът на Бритни Спиърс продължава да бъде белязан от тревожни инциденти, като последният от тях е арестът ѝ за шофиране в нетрезво състояние в Калифорния. Властите предполагат, че по време на задържането си в сряда вечерта, 44-годишната певица е била под въздействието на опасен коктейл от алкохол и наркотични вещества.

Служители на Калифорнийския пътен патрул са спрели принцесата на попа около 21:28 ч. местно време по подозрение, че управлява автомобила си в неадекватно състояние.

Арестуваха Бритни Спиърс

Пред изданието Page Six органите на реда потвърдиха, че черното BMW на звездата се е движело „некоординирано и с превишена скорост“ в района на Нюбъри Парк. След като не е преминала полевите тестове за трезвеност, Спиърс е била отведена в затвора на окръг Вентура.

Подкрепа от семейството и надежда за промяна

Въпреки обтегнатите отношения, арестът изглежда е станал повод за кратко примирие. Майката на певицата, Лин Спиърс, се е свързала с нея веднага след като е научила новината. Според източници на TMZ, разговорът е бил „позитивен и обнадеждаващ“.

Бритни е разговаряла по телефона и със синовете си – 20-годишния Шон Престън и 19-годишния Джейдън Джеймс, макар все още да не се е срещала лично с тях. Припомняме, че връзката им е критична от години, особено след като Шон отказа да прекара празниците с майка си миналата година.

Само месец преди инцидента, Спиърс публикува поредния язвителен пост в Instagram, насочен срещу близките ѝ:

„За тези от вас, членовете на семейството ми, които казаха, че да ви помогнат означава да ви изолират и да ви накарат да се чувствате невероятно изоставени... те сгрешиха. Можем да прощаваме, но никога не забравяме.“

Детайли около ареста

Регистрите на шерифа сочат, че Бритни е била освободена в 6:07 ч. сутринта в четвъртък. Вътрешни източници твърдят, че в автомобила ѝ е открито „неизвестно вещество“, а певицата е била „невероятно емоционална и разплакана“ по време на процедурата.

„Тя се чувства засрамена и много съжалява. Последното нещо, което иска, е отново да бъде съдена публично“, споделя близък до звездата. Мениджърът ѝ Кейд Хъдсън определи инцидента като „непростим“, но изрази надежда, че това ще бъде „първата стъпка към дългоочакваната промяна в живота ѝ“.

„Калифорния Поуст“ съобщи, че полицаи са били викани в дома ѝ 14 пъти от 1 януари 2024 г.

Последното обаждане, направено около полунощ на 23 октомври 2025 г., е регистрирано като незаконно проникване.

Часове преди ареста на 4 март, певицата публикува видеоклипове в Instagram, на които танцува в дома си. Профилът на Спиърс в Instagram оттогава е изтрит.

През последните няколко месеца певицата на „Gimme More“ предизвика безпокойство с поведението си.

През октомври Спиърс беше заснет от камера да шофира нестабилно, а месец по-късно тя напусна винен бар, държейки чаша за шампанско.

Ретроспекция: Хронология на проблемите на Бритни Спиърс

2007: Бръсненето на главата и чадърът

В най-мрачния период от кариерата си, Бритни влезе в салон в Калифорния и сама обръсна косата си пред обективите на папараците. Дни по-късно тя нападна автомобил на фотограф с чадър – кадри, които обиколиха света и я вкараха в рехабилитационен център.

2008: Психиатрична клиника и попечителство

След два поредни престоя в психиатрия, баща ѝ Джейми Спиърс получи временно, а по-късно и постоянно попечителство над нея, което продължи цели 13 години.

2019 – 2021: Движението #FreeBritney

През 2019 г. певицата обяви безсрочна пауза в кариерата си. През 2021 г., след документалния филм „Framing Britney Spears“ и масови протести на фенове, тя разказа пред съда за системни злоупотреби от страна на попечителите си, включително принуда да използва контрацептиви. Попечителството бе официално прекратено през ноември 2021 г.

2023 – 2025: Ножове, мемоари и нови сблъсъци

Септември 2023: Полиция посети дома ѝ след стряскащо видео, на което тя танцува с ножове.

Май 2024: Публичен скандал с приятеля ѝ Пол Ричард Солиз пред хотел „Шато Мармон“.

Октомври 2025

Бившият ѝ съпруг Кевин Федърлайн публикува мемоари, в които твърди, че Бритни е употребявала кокаин и е проявявала агресия към децата им. Тя отрече обвиненията.

Март 2026: Новият арест

След серия от сигнали за опасно шофиране в края на 2025 г., настоящият арест на 4 март 2026 г. поставя певицата в критична ситуация.

Датата за съдебното заседание е насрочена за 4 май 2026 г.