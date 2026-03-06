Любопитно

Папи Ханс посреща пролетта с новата си песен "Безсърдечен"

„Безсърдечен“ е песен за онзи парадоксален момент след края - когато навън грее, хората се смеят, всичко започва наново, а ти се чувстваш така, сякаш нещо от теб липсва. Не драматично. Не театрално. А тихо и необратимо

6 март 2026, 09:15
Източник: Virginia records

П апи Ханс обеща, че новият му албум „Слънцето“ ще накара България да танцува, но през студените месеци ни подари две балади от него. С настъпването на пролетта това започва да се променя и Папи отваря нова, по-светла и ритмична страница с премиерата на „Безсърдечен“ - песен, която освен слънце, носи в себе си темата за сянката на раздялата.

„Безсърдечен" е песен за онзи парадоксален момент след края - когато навън грее, хората се смеят, всичко започва наново, а ти се чувстваш така, сякаш нещо от теб липсва. Не драматично. Не театрално. А тихо и необратимо. Сякаш си изгубил части от себе си.

Точно тази метафора оживява в един от най-различните и атрактивни клипове на роден артист. Чрез силна хореография видеото показва как човек буквално се разпада след раздяла, без за миг да губим настроението за танц. Визуален образ на усещането, че любовта си тръгва, но взима нещо от теб със себе си.

Вместо да потъва в тъга, „Безсърдечен“ избира движението. Ритъмът носи лекота, а припевът остава като изповед, която не обвинява, а приема. Тази зряла мъка личи във всеки ред от песента - „Раненото сърце ранява всяко следващо по пътя“.

Източник: Virginia records

Премиерата идва в изключително силен момент за артиста. Най-големият концерт на Папи Ханс до момента, в Арена 8888 София, е почти напълно разпродаден месеци по-рано, като в продажба остава съвсем ограничена бройка билети. Интересът към албума „Слънцето“ и към новата концертна продукция затвърждава усещането, че това не е просто музикален проект, а цялостна история, която публиката следва песен по песен.

Източник: Virginia records

Песента и видеото към „Безсърдечен“ излизат във всички стрийминг платформи и в YouTube канала на Папи Ханс. Гледайте тук.

Продуктът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз–Следващо ПоколениеЕС,BG-Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции всектора на КТИ ипромотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“.

Източник: Virginia Records    
Папи Ханс Безсърдечен Нова песен Музикален клип Раздяла Танц Концерт
