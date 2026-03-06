Киев обвини Будапеща в държавен тероризъм и рекет

У краинският външен министър Андрий Сибига обвини през нощта Унгария, че е задържала седем служителя на украинска банка, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това се случва на фона на напрежение между Киев и Будапеща. Украинският президент Володимир Зеленски вчера се подигра на унгарския премиер Виктор Орбан за блокирането на европейски пакет от помощ. Орбан заяви, че Будапеща ще принуди Украйна с „политически и финансови инструменти“ да отвори отново петролопровода „Дружба“, пренасящ руски петрол до унгарските рафинерии.

😳Hungary has taken Ukrainian cash-in-transit workers hostage along with millions in cash and gold — Ukraine’s foreign minister



Seven employees of Ukraine’s state-owned Oschadbank and two armored cash-in-transit vehicles carrying money and gold have been detained in Hungary.… pic.twitter.com/jnlhbjiGGq — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2026

Сибига заяви в социалната мрежа „Екс“ че служителите на Държавна спестовна банка на Украйна са превозвали пари в брой от Австрия обратно в Украйна през Унгария, когато са били задържани. Той каза, че местонахождението им в момента е неизвестно.

„Всъщност става дума, че Унгария взема заложници и краде пари. Ако това е силата, обявена по-рано от Орбан, тогава това е сила на престъпна банда. Това е държавен тероризъм и рекет“, написа Сибига. Той заяви, че Украйна е изпратила официална нота, с която изисква незабавното освобождаване на своите граждани и ще поиска от Европейския съюз да „предостави ясна „квалификация“ на незаконните действия на Унгария“.

Държавна спестовна банка на Украйна заяви, че данните от сателитната навигация показват, че колите на задържаните са близо до сграда на унгарските служби за сигурност в Будапеща. Според него служителите са превозвали 40 милиона долара, 35 милиона евро и девет килограма злато.