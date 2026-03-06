Gen Z срещу феминизма: Стряскащи данни за новата токсична мъжественост

Д окато светът говори за изкуствен интелект и метавселени, Gen Z тихомълком се връща в 19-и век. Нови стряскащи данни показват, че младите мъже днес са по-консервативни от своите бащи и дори от дядовците си. Защо момчетата, отраснали с TikTok, мечтаят за подчинени съпруги, „червени хапчета“ и токсична мъжественост? Глобално проучване разкрива една неочаквана и плашеща реалност: „бунтовниците“ на нашето време всъщност искат жените обратно в кухнята, пише The Post.

„Тридесет и един процента от мъжете от Gen Z са съгласни, че съпругата винаги трябва да се подчинява на съпруга си, а 33% казват, че съпругът трябва да има последната дума при важни решения“, според глобално проучване сред 23 000 души.

Изследователи от Ipsos, компания за пазарни проучвания във Великобритания, и Глобалния институт за женско лидерство в King's Business School в Лондон, анкетираха мъже и жени от всички възрасти от 29 страни, включително САЩ, Великобритания, Бразилия и Индия.

Точно преди Международния ден на жената в неделя, 8 март, изследователи се опитаха да установят съществени разлики между различните поколения мъже, от бейби бумърите до поколението X, от милениалите до зумърърите, що се отнася до половите роли.

Възрастните над 30 години до голяма степен не са съгласни с остарелите, женомразни представи, че жените са с по-нисък ръст от мъжете, въз основа на откритията. Но представителите на поколение Z – бунтовниците, бушуващи на възраст от 18 до 29 години – широко поддържат по-„традиционни“ ценности, поставяйки мъжете на пиедестал, а жените в кухнята.

Резултатите от проучването, макар и обезпокоителни, не са точно изненадващи, предвид скорошното нарастване на популярността на мъжете с „червени хапчета“ . Те са субкултура от тупици, които увековечават обществената омраза срещу жените, като се противопоставят на феминистките наративи.

Хора като Андрю Тейт, противоречив създател на съдържание, както и Скот Галоуей, автор на тома от 2026 г. „Бележки за това как да бъдеш мъж“, са открито очерняни за това, че насилствено насаждат „токсична мъжественост“ на впечатлителните мъже от Gen Z.

Gen Z men think women should ‘obey’ them, study says They’re youngsters with old outlooks. https://t.co/GKkiCpcYS0 pic.twitter.com/PXiUfWLn7d — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) March 5, 2026

И тези млади хора, очевидно, го поглъщат набързо.

Що се отнася до разпалването на пламъците на секса, 21% от представителите на поколението Z по целия свят твърдят, че „истинската жена“ „никога“ не трябва да инициира търкалянето в сеното. Само 12% от жените от поколение Z са съгласни с тази гледна точка, подкрепена от едва 7% от мъжете и жените от поколението на бумърите.

Мъжете от поколение Z също изпревариха други демографски групи с водещата идея, че жените „не трябва да изглеждат твърде независими или самодостатъчни“.

Тревожно е обаче, че 41% от новоизбраните вярват, че жените с успешна кариера са по-привлекателни за мъжете.

Това е тревожна двойственост, която Кели Бийвър, главен изпълнителен директор на Ipsos, казва, че „открива жизненоважен диалог за това как се преоформят половите норми, подчертавайки сложното взаимодействие между модерността и традицията и ни призовавайки да се задълбочим в културните, социалните и икономическите фактори, които влияят на тези вярвания“.

И тези проблемни вярвания не се ограничават само до женското послушание и сексуалното подчинение.

Мъжете от поколение Z също се придържат към изключително строги стандарти.

Докато 30% настояват, че мъжете никога не трябва да казват „Обичам те“ на приятел, 43% смятат, че „младите мъже трябва да се опитват да бъдат физически издръжливи, дори и да не са естествено едри“. И двете позиции дават приоритет на хипермъжествеността пред уязвимостта и чувствителността.

А що се отнася до домакинските задължения и отговорностите за отглеждане на деца, 21% от мъжете, използващи Zoom, твърдят, че „мъжете, които участват в грижите за деца, са по-малко мъжествени от тези, които не го правят“. Оскъдните 14% от жените от поколение Z и 8% от мъжете от поколението на бумърите са съгласни.

В световен мащаб, изумителен брой хора от всички възрастови групи признаха, че вярват в равенството между половете – особено в дома – но се чувстваха принудени да се придържат към по-стереотипните нрави на своите култури и страни.

Но Хиджунг Чунг, директор на Глобалния институт за женско лидерство в King's Business School, се надява да види незабавен обрат в тенденцията.

„Дълбоко обезпокоително е да се наблюдава как традиционните полови норми се запазват и днес, а още по-тревожно е, че много хора изглежда са притиснати от социални очаквания, които всъщност не отразяват това, в което повечето от нас вярват“, каза професорът, според проучването.

„Нашите данни разкриват поразителна разлика между личните възгледи на хората, които са далеч по-прогресивни, и това, което те си представят, че обществото изисква от тях“, продължи Чунг. „Тази разлика е особено изразена сред мъжете от поколение Z, които не само изглежда изпитват силен натиск да се съобразяват с твърди мъжки идеали, но в някои случаи изглежда очакват жените да се оттеглят към по-традиционни начини на съществуване.“

Чунг приветства проучването като първа стъпка към промяна.

„Нашият доклад има за цел да разсее тези погрешни схващания и да покаже на хората в какво ние като общество наистина вярваме: че половите норми наистина се променят и все повече хора искат по-равноправен и гъвкав подход към половите роли.“