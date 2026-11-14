Обърнат камион блокира Е79 край Монтана

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Д вижението по път Е79 край Монтана е спряно в двете посоки след пътен инцидент, възникнал малко преди полунощ в посока Враца. Временно движението по път I-1 Монтана – Враца в участъка Монтана – Крапчене на 113-тия километър е ограничено в двете посоки поради катастрофа, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

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Обходният маршрут за леките автомобили е през Монтана – Благово – Берковица – Спанчевци – Вършец – Стояново – път I-1 Враца и обратно. Другият алтернативен маршрут е през Монтана – Бойчиновци – Криводол – Враца.

Тежкотоварните автомобили, както и теглещите ремаркета, полуремаркета и каравани, изчакват на място. Движението в района се регулира от „Пътна полиция“.

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Според информация от пътуващи, на мястото има преобърнат товарен автомобил върху пътното платно.