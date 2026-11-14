България

Обърнат камион блокира Е79 край Монтана

Движението между Монтана и Крапчене е спряно. Леките автомобили се пренасочват по обходни маршрути, а тежкотоварните изчакват

14 ноември 2026, 08:33
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Д вижението по път Е79 край Монтана е спряно в двете посоки след пътен инцидент, възникнал малко преди полунощ в посока Враца. Временно движението по път I-1 Монтана – Враца в участъка Монтана – Крапчене на 113-тия километър е ограничено в двете посоки поради катастрофа, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Тежка катастрофа затвори пътя между Монтана и Враца, има пострадали

Обходният маршрут за леките автомобили е през Монтана – Благово – Берковица – Спанчевци – Вършец – Стояново – път I-1 Враца и обратно. Другият алтернативен маршрут е през Монтана – Бойчиновци – Криводол – Враца.

Тежкотоварните автомобили, както и теглещите ремаркета, полуремаркета и каравани, изчакват на място. Движението в района се регулира от „Пътна полиция“.

Камион се обърна край Винище, движението по Е-79 е спряно

Според информация от пътуващи, на мястото има преобърнат товарен автомобил върху пътното платно.

Източник: БГНЕС    
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