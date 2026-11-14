България

Катастрофа на пътя Е-79 край Монтана: Унгарски тир удари два микробуса, един човек загина

Трафикът се осъществява в една лента след снощния тежък инцидент с унгарски тир, при който загина 35-годишен шофьор, а друг бе ранен

14 ноември 2026, 15:47
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Д вижението по главния международен път Е-79 в района на Монтана е ограничено заради претоварване на катастрофирал през нощта автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Трафикът се осъществява в едната лента, а движението се регулира от екипи на „Пътна полиция", съобщи директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана комисар Мариян Божинов.

Обърнат камион блокира Е79 край Монтана

Към 23 часа снощи в района на отбивката за депото за твърди битови отпадъци край Монтана е станала тежка катастрофа, при която ремарке на тир с унгарска регистрация е влязло в платното за насрещно движение и е ударило последователно два микробуса с турска регистрация. Шофьорът на първия микробус е загинал на място, а шофьорът на втория е пострадал и е настанен в болница в Монтана с наранявания, но без опасност за живота. Тежкотоварният камион е премахнат от пътя към 05:30 часа тази сутрин, но удареният микробус все още е бил до шосето, като ограничението се налага, за да бъде вдигнат този микробус, поясни комисар Божинов.

Камион се обърна край Винище, движението по Е-79 е спряно

При катастрофата е загинал мъж на 35 години от Тополовград, който има българско и турско гражданство, а пострадалият е мъж на 38 години с турско гражданство. Заради тежкото произшествие Е-79 беше затворен от 23:00 часа снощи до 05:45 часа тази сутрин. Тежкотоварните камиони са изчаквали на място за разчистване на пътя, а леките автомобили са използвали обходни маршрути през Криводол, Вършец и Берковица.

Източник: Цветомир Цветков/БТА    
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