Нова вълна от бомбени заплахи в небето над Европа

С амолет Airbus A320, изпълняващ полет от Дъблин за Рим, е бил пренасочен към френската военновъздушна база „Еврьо“ (Évreux) след сигнал за бомба, съобщиха в четвъртък от канцеларията на френския министър-председател.

Оттам допълниха, че ситуацията се следи от канцеларията на премиера, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Според уебсайтове за проследяване на полети, отклоненият самолет принадлежи на ирландския национален авиопревозвач Aer Lingus, пише Euronews.

Самолетът е прекосил Ламанша по обичайния си маршрут към Рим, след което се отклони на югозапад от Париж, направи кръг над летище „Шартър“ и се насочи към Еврьо.

Любопитното е, че в последните минути той прелетя точно покрай летището в Еврьо, без да кацне, пише английското издание The Guardian.

Aer Lingus flight #EI402 (Dublin - Rome) is diverting to Evreux Fauville Air Base, with squawk 7700. https://t.co/acg3BCwzKM — Flightradar24 (@flightradar24) November 5, 2026

Близо 200 пътници бяха евакуирани от полет на Wizz Air, пътуващ от Милано за Букурещ, след получена заплаха за бомба. Полет WMT3064 кацна безопасно на международното летище „Анри Коанда“ в Букурещ в 11:08 ч. местно време.

От летищните власти съобщиха, че пътниците са били евакуирани, а в сътрудничество с държавните институции са задействани процедури за спешни случаи. „Пътниците са изведени от самолета. Летището предприе необходимите процедурни мерки за подобни ситуации, в сътрудничество с държавните институции.

Създава се кризисен щаб и се прилагат специфични процедури за такива ситуации“, заявиха представители на летището пред BBC. Специализиран екип за обезвреждане на взривни устройства от Румънската разузнавателна служба (SRI) извършва проверка на самолета. От компанията „Национални летища Букурещ“ (Bucharest National Airports Company) заявиха, че въздушният трафик се осъществява безопасно и без смущения, а полетите продължават по разписание.

Нискотарифната авиокомпания Wizz Air съобщи, че полетът ѝ от летище „Милано-Малпенса“ до Варшава е бил пренасочен към Виена, след като по време на полета е получена заплаха за бомба.

„Пренасочването беше извършено в съответствие с установените протоколи и процедури за сигурност, като безопасността на пътниците и екипажа е с най-висок приоритет“, заяви говорител на Wizz Air.

„Този ​​инцидент е част от поредица подобни заплахи за бомби, засегнали няколко авиокомпании в Европа през последните дни. Wizz Air не е единствената авиокомпания, станала мишена; други превозвачи също са получили заплахи, довели до пренасочване на полети и извършване на проверки за сигурност“, добави говорителят.

Полицията в Чехия съобщава, че се „подготвя за кацането“ на четири полета, насочващи се към Прага, след като е „получена заплаха за поставяне на самоделно взривно устройство“.

„Оценяваме вероятността заплахите да са реални като ниска“, посочват от чешката полиция в социалната мрежа X, като допълват, че след кацането „всички въздухоплавателни средства ще бъдат подложени на проверка от специалисти по взривни вещества“.

На борда на самолетите не са открити взривни устройства.

Белгийски медии съобщиха, че пътнически самолет, принуден да кацне на летище „Завентем“ в Брюксел, е принадлежал на полската авиокомпания LOT.

„След получаване на информация за потенциална заплаха за сигурността на полет LO235 от Варшава до Брюксел, екипажът беше уведомен за ситуацията и извърши проверка на борда в съответствие с установените процедури“, заяви говорител на LOT.

След кацането службите за сигурност извършиха допълнителна проверка, при която „не бяха открити опасни или подозрителни предмети“, добави говорителят.

Самолет на Finnair, пътуващ от Хелзинки, е бил безопасно ескортиран от италианските военновъздушни сили до планираното си кацане в Рим, заяви източник, запознат със случая.

Самолетът бе ескортиран до летището от изтребители, а в съответствие със стандартните процедури за сигурност бяха предприети действия за проверка за наличие на взривни устройства. Полицейски експерти по обезвреждане на взривни устройства извършиха проверките, които дадоха отрицателен резултат – на борда не бяха открити експлозиви, сочат данни, получени от летището.

Проверките за сигурност са преминали по обичайния ред и не са оказали влияние върху дейността на летището.

Заплахи е имало и за още два полета до Милано - един от Солун, Гърция и един от Порто, Португалия. И двата самолета са кацнали в Милано.

Български официални лица съобщиха за три самолета, извършили аварийни кацания заради заплахи за бомби.

Днешните инциденти се случват, след като във вторник около 10 полета в Европа станаха обект на заплахи за бомби – ситуация, довела до временно затваряне на летище във Варшава и вдигане на военни самолети по тревога в Рим, съобщават властите.