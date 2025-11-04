Валдис Домбровскис: Членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

П одготовката на България за присъединяване към еврозоната върви по план. Това заяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис по време на конференцията на високо равнище, „България на прага на еврозоната”.

Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се състои в резиденция „Бояна”. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г.

Той подчерта, че контекстът, в който България ще стане част от еврозоната, е особено важен, тъй като светът днес е „по-фрагментиран и по-конфликтен“ в геополитическо отношение.

„Затова е още по-смислено да бъдеш част от по-голям политически и икономически блок. Присъединяването към еврозоната не е просто присъединяване към валутен съюз – то означава да си част от сърцевината на Европейския съюз“, заяви Домбровскис.

Според него членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики. Като пример Домбровскис посочи балтийските страни, които, въпреки геополитическите рискове след нахлуването на Русия в Украйна, запазили по-ниски разходи по кредитирането от държави като Полша и Унгария.

„Инвеститорите възприемат членството в еврозоната като стабилизиращ фактор. Когато една държава се присъедини, стойността на дълга намалява, защото пазарите гледат на това като на знак за финансова стабилност и добро управление“, каза още комисарят.

Той подчерта, че България трябва да продължи да поддържа стабилна и отговорна фискална политика, въпреки предстоящото въвеждане на еврото.

„Страната има изключително силна история на фискална стабилност и второто най-ниско ниво на държавен дълг спрямо БВП в ЕС. Това е ясен пример за финансова сила“, отбеляза той.