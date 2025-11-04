България

Валдис Домбровскис: Членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики

Подготовката на България за присъединяване към еврозоната върви по план, отбеляза еврокомисарят

4 ноември 2025, 11:20
Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор
Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол
С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство
Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите
Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал
Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

П одготовката на България за присъединяване към еврозоната върви по план. Това заяви еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис по време на конференцията на високо равнище, „България на прага на еврозоната”.

Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се състои в резиденция „Бояна”. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 г.

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Той подчерта, че контекстът, в който България ще стане част от еврозоната, е особено важен, тъй като светът днес е „по-фрагментиран и по-конфликтен“ в геополитическо отношение.

„Затова е още по-смислено да бъдеш част от по-голям политически и икономически блок. Присъединяването към еврозоната не е просто присъединяване към валутен съюз – то означава да си част от сърцевината на Европейския съюз“, заяви Домбровскис.

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Според него членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики. Като пример Домбровскис посочи балтийските страни, които, въпреки геополитическите рискове след нахлуването на Русия в Украйна, запазили по-ниски разходи по кредитирането от държави като Полша и Унгария.

„Инвеститорите възприемат членството в еврозоната като стабилизиращ фактор. Когато една държава се присъедини, стойността на дълга намалява, защото пазарите гледат на това като на знак за финансова стабилност и добро управление“, каза още комисарят.

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Той подчерта, че България трябва да продължи да поддържа стабилна и отговорна фискална политика, въпреки предстоящото въвеждане на еврото.

„Страната има изключително силна история на фискална стабилност и второто най-ниско ниво на държавен дълг спрямо БВП в ЕС. Това е ясен пример за финансова сила“, отбеляза той.

Източник: NOVA    
Валдис Домбровскис България еврозона
Последвайте ни
Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Работник почина след падане от новострояща се сграда край София

Работник почина след падане от новострояща се сграда край София

„Ще се видим в ада“: Нина Добрев се подигра брутално на Шон Уайт с Хелоуин костюм

„Ще се видим в ада“: Нина Добрев се подигра брутално на Шон Уайт с Хелоуин костюм

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 2 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 5 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 4 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 5 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Бяла жена роди тъмнокожи близнаци с черна коса, как реагира съпругът й

Любопитно Преди 13 минути

Преди някой да успее да разбере какво се случва, видеото се разпространи онлайн

Филипински военен хеликоптер се разби при спасителна мисия

Филипински военен хеликоптер се разби при спасителна мисия

Свят Преди 16 минути

Не е ясно дали има оцелели

Проучване: Беларус засилва хибридната война срещу ЕС чрез мигранти към Литва

Проучване: Беларус засилва хибридната война срещу ЕС чрез мигранти към Литва

Свят Преди 24 минути

През последните десет месеца литовски граничари са предотвратили повече от 41 хиляди нелегални преминавания

Лавина уби 7 души, още 4 са в неизвестност в Непал

Лавина уби 7 души, още 4 са в неизвестност в Непал

Свят Преди 32 минути

Още четирима души са ранени, а други четирима са в неизвестност

<p>Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари</p>

Теменужка Петкова: България е напълно готова да въведе еврото от 1 януари 2026 г.

Пари Преди 52 минути

Това послание отправи министърът на финансите в рамките на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”

Министрите от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата

Министрите от ЕС се срещат в Брюксел за важни преговори за климата

Свят Преди 57 минути

Европейският съюз се стреми да стане климатично неутрален

След три развода - Ким Кардашиян отказва да бъде бракоразводен адвокат

След три развода - Ким Кардашиян отказва да бъде бракоразводен адвокат

Свят Преди 1 час

Кардашиян казва, че разводът е „толкова близка тема“ след като го е преживяла „със семейството и родителите си, докато расте"

Скача таксата за издаване на лична карта от януари 2026

Скача таксата за издаване на лична карта от януари 2026

България Преди 1 час

Документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност

Младен Зизович

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Свят Преди 1 час

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

България Преди 1 час

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани:&nbsp;<strong>&quot;Нямате избор&quot;</strong></p>

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

Свят Преди 1 час

„Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани“, каза Андрю Куомо

Снимката е илюстративна

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

България Преди 1 час

Жена от село Горно Озирово подава сигнал в полицията, след като намира микрокамера с карта памет в санитарно помещение на заведение във Вършец

ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС

ЕК представя доклада за готовността на страните кандидатки за членство в ЕС

Свят Преди 1 час

Държавите от Западните Балкани от години полагат усилия по пътя си към евроинтеграцията

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

Пари Преди 2 часа

Тя предупреди, че след 1 януари 2026 г. страната ни ще бъде изправена и пред краткосрочни и средносрочни предизвикателства

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

България Преди 2 часа

В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ

<p>Почина лицето на Северна Корея&nbsp;</p>

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Свят Преди 2 часа

„Ким Йонг Нам е перфектният пример за това как да оцелееш дълго в Северна Корея“

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Евертон Бала спечели WINBET Гол на кръга #13

Gong.bg

Осъдиха защитник на Челси

Gong.bg

Председателят на ЕЦБ и управителят на БНБ показаха българските евробанкноти (ВИДЕО)

Nova.bg

Най-добрите финансисти в Европа - на конференция за въвеждането на еврото у нас

Nova.bg