Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната

З апочва конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната. Тя е озаглавена „България на прага на еврозоната“ и ще се проведе в резиденция „Бояна”.

Конференцията е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година и се организира от Министерството на финансите и Българската народна банка.

Участие в нея ще вземат министър-председателят Росен Желязков и Кристалина Георгиева, която е управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард.

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю, който е председател на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия, следвана от кръгла маса с българския финансов министър Теменужка Петкова, управителя на Българската народна банка Димитър Радев, Валдис Домбровскис, който е комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя - управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност. Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова, която е вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.), предава NOVA.

След конференцията се очакват съвместни пресконференции на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард и управителя на БНБ Димитър Радев и съответно на еврокомисаря Валдис Домбровскис и българския министър на финансите Теменужка Петкова.