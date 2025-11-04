Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Е врото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната".

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Събитието е организирано от Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и се състои в резиденция "Бояна". Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

"Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната", заяви министър-председателят.

По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура.

"Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави", заяви още Желязков.

Премиерът изтъкна, че приемането на България в еврозоната ще доведе до по-високо ниво на доверие в инвестициите, по-ниски разходи за бизнеса и гражданите, по-висока степен на финансова стабилност и защита от външни шокове, ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност.

По думите на Желязков решението за присъединяването на България към еврозоната има огромно политическо, икономическо и обществено значение. "Това е признание за последователната работа на поколения български политици, на много експерти, на гражданите и на гражданското общество", смята той.

Според него това е символ на доверие, което европейските партньори са показали към страната ни.

"Този път не беше и не е лесен – той започна още с присъединяването на България към Европейския съюз, когато беше поет ангажиментът, че страната ще е част от еврозоната", коментира още Желязков.

"След 2018 г. беше даден значителен тласък на усилието на България да се присъедини към валутния съюз, като страната пое редица ангажименти за решаването на дългогодишни проблеми", отбеляза премиерът.

"Реформите не бяха лесни, но необходими", призна той.

Премиерът добави, че изграждането на сложна, но ефективна междуинституционална координация също е била една от важните стъпки.

"България е по-добро място за живеене и за бизнес благодарение на точно този процес", подчерта Желязков. "България е подготвена по отношение на законодателната рамка, логистичната подготовка, адаптацията на платежните системи, механизми за защита и информираност на потребителите", увери той.

"Успехът на въвеждането на еврото зависи не само от усилията на институциите, но и от най-важния компонент – доверието на гражданите. Това доверие тенденциозно беше и е подкопавано през годините от антиевропейски политически играчи", коментира още министър-председателят.

"Въпреки това мнозинството българи продължават да избират със сърцето си европейския път", убеден е Желязков.

"Към момента "сме 7 процентни пункта в полза на доверието", каза той относно нагласите за членството на страната в еврозоната. И изтъкна, че позицията на бизнеса е била и остава в полза на еврото. "Доверието расте устойчиво", обобщи той.

"Според социологическите данни българските граждани очакват положителни ефекти в средносрочен, но най-вече в дългосрочен план", отбеляза също Желязков.

"Можем да кажем с увереност – ние сме подготвени за плавното преминаване към еврото, последователни сме в своите ангажименти, вярваме в европейското бъдеще на България", каза премиерът. "Уверен съм, че от 1 януари 2026 г. България ще посрещне новата валута като символ на зрялост на нашата европейска демокрация", добави той.

"Еврото не е самоцел", подчерта министър-председателят. Той подчерта, че това е отговорност, но и средство за постигане на устойчиви във времето цели.

В своето изказване премиерът Желязков благодари на институциите, на партньори и експерти за тяхната визия и всеотдайност за членството на страната в еврозоната.