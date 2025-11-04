България

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Това заяви премиерът по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”

Обновена преди 49 минути / 4 ноември 2025, 09:47
Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол
С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство
Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите
Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал
Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас
Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

Е врото не е просто парична единица, това е стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви премиерът Росен Желязков в изказване по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната".

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Събитието е организирано от Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и се състои в резиденция "Бояна". Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

"Нашата цел не е присъединяването, нашата цел е да сме част от еврозоната", заяви министър-председателят.

По думите му това означава пълноправно участие в европейската икономическа архитектура.

"Днес България стои на прага на важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари България ще стане част от семейството на държави, приели еврото като своя валута, не като чужда, която обединява над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски държави", заяви още Желязков.

Премиерът изтъкна, че приемането на България в еврозоната ще доведе до по-високо ниво на доверие в инвестициите, по-ниски разходи за бизнеса и гражданите, по-висока степен на финансова стабилност и защита от външни шокове, ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност.

По думите на Желязков решението за присъединяването на България към еврозоната има огромно политическо, икономическо и обществено значение. "Това е признание за последователната работа на поколения български политици, на много експерти, на гражданите и на гражданското общество", смята той.

Според него това е символ на доверие, което европейските партньори са показали към страната ни.

"Този път не беше и не е лесен – той започна още с присъединяването на България към Европейския съюз, когато беше поет ангажиментът, че страната ще е част от еврозоната", коментира още Желязков. 

"След 2018 г. беше даден значителен тласък на усилието на България да се присъедини към валутния съюз, като страната пое редица ангажименти за решаването на дългогодишни проблеми", отбеляза премиерът.

"Реформите не бяха лесни, но необходими", призна той.

Премиерът добави, че изграждането на сложна, но ефективна междуинституционална координация също е била една от важните стъпки.

"България е по-добро място за живеене и за бизнес благодарение на точно този процес", подчерта Желязков. "България е подготвена по отношение на законодателната рамка, логистичната подготовка, адаптацията на платежните системи, механизми за защита и информираност на потребителите", увери той.

"Успехът на въвеждането на еврото зависи не само от усилията на институциите, но и от най-важния компонент – доверието на гражданите. Това доверие тенденциозно беше и е подкопавано през годините от антиевропейски политически играчи", коментира още министър-председателят.

"Въпреки това мнозинството българи продължават да избират със сърцето си европейския път", убеден е Желязков.

"Към момента "сме 7 процентни пункта в полза на доверието", каза той относно нагласите за членството на страната в еврозоната. И изтъкна, че позицията на бизнеса е била и остава в полза на еврото. "Доверието расте устойчиво",  обобщи той.

"Според социологическите данни българските граждани очакват положителни ефекти в средносрочен, но най-вече в дългосрочен план", отбеляза също Желязков.

"Можем да кажем с увереност – ние сме подготвени за плавното преминаване към еврото, последователни сме в своите ангажименти, вярваме в европейското бъдеще на България", каза премиерът. "Уверен съм, че от 1 януари 2026 г. България ще посрещне новата валута като символ на зрялост на нашата европейска демокрация", добави той.

"Еврото не е самоцел", подчерта министър-председателят. Той подчерта, че това е отговорност, но и средство за постигане на устойчиви във времето цели.

В своето изказване премиерът Желязков благодари на институциите, на партньори и експерти за тяхната визия и всеотдайност за членството на страната в еврозоната.

Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
Последвайте ни
Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Катастрофа на

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 1 час
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 4 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 3 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 4 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Пари Преди 12 минути

Реалните ползи от приемането на еврото са просперитет и сигурност, заяви председателят на ЕЦБ

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

България Преди 22 минути

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Почина лицето на Северна Корея&nbsp;</p>

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Свят Преди 59 минути

„Ким Йонг Нам е перфектният пример за това как да оцелееш дълго в Северна Корея“

.

„Демократи 66“ спечели парламентарните избори в Нидерландия

Свят Преди 1 час

След оспорвана битка с крайнодясната партия на Герт Вилдерс, центристите на Роб Йетен излязоха начело с минимална разлика

Снимката е илюстративна

Украински дрон удари завод дълбоко в Русия, има разрушения

Свят Преди 1 час

Администрацията на град Стерлитамак, където се намира заводът, съобщи, че петимата работници вътре не са пострадали

,

Един от най-ужасяващите масови убийци в историята – Джордж Банкс, почина на в затвора

Свят Преди 1 час

Той е починал в неделя следобед от усложнения, причинени от неоплазма на бъбреците, или рак на бъбреците

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Свят Преди 1 час

Китайският лидер подчерта, че Русия и Китай могат да засилят сътрудничеството си в

<p>Къде е градът на &quot;дълбоката пица&quot;</p>

БезГранично: Чикаго - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

По стъпките на Алеко Константинов

Ню Йорк гласува за кмет

Ню Йорк гласува за кмет

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп подкрепи бившия губернатор Андрю Куомо

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Съквартирантите могат да споделят кого ще номинират на един от останалите в Къщата

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Свят Преди 2 часа

Трима други бяха извадени по-рано невредими след първоначалния инцидент

<p>Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната&nbsp;</p>

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Пари Преди 3 часа

Тя е организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка

Почина актрисата Даян Лад

Почина актрисата Даян Лад

Свят Преди 3 часа

Новината за кончината ѝ съобщи нейната дъщеря Лора Дърн

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Любопитно Преди 4 часа

При първия студен полъх и жълто листо, умът и стомахът се насочват към тиквата

Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика

Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика

Технологии Преди 4 часа

„Много родители все още мислят, че тийнейджърите използват AI само за да мамят на домашните си"

Митът за 15-метровата змия в Конго: Звяр, нападащ хеликоптери

Митът за 15-метровата змия в Конго: Звяр, нападащ хеликоптери

Любопитно Преди 4 часа

„Чувствам, и съм убеден, че ако бях в обсега ѝ, щеше да ме нападне... Можеше лесно да изяде човек“

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Руи Мота вече не е треньор на Лудогорец

Gong.bg

Димитър Евтимов - зет като мед

Gong.bg

Най-добрите финансисти в Европа - на конференция за въвеждането на еврото у нас

Nova.bg

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Nova.bg