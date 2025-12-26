България

Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства

26 декември 2025, 12:03
Арести в Монтанско заради случаи на домашно насилие на Коледа
Източник: iStock photos/Getty images

Т ри случая на домашно насилие са регистрирани в Монтанско на 25 декември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Мъж на 52 години от областния град е задържан в коледната нощ след получен сигнал от съседи, че в жилище в Монтана е нанесъл побой на жена на 29 години от Нови Искър, с която живее на семейни начала. При проверка на място полицаи установили, че пострадалата била удряна с юмруци и душена чрез стискане с ръце в областта на шията. Тя е откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в Монтана за преглед, където били установени наранявания, но пострадалата отказала настаняване в болница за последващо лечение.

Мъж преби жена си пред поликлиниката в Монтана, арестуваха го

При друг инцидент в Монтана, мъж на 31 години нанесъл побой на жена на 37 години, с която съжителства на семейни начала. Пристигналите на място полицаи установили, че има сериозни наранявания по лицето, краката и ръцете и извикали спешна медицинска помощ. След преглед лекарите установили, че пострадалата се нуждае от лечение в болница и я настанили в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев“ в Монтана.

Брутално насилие в Монтана: Арестуваха жена, пребила жестоко майка си

Син на 45 години от Монтана е задържан вчера за упражнено домашно насилие над 75-годишния му баща. При него бащата бил блъснат на пода и заплашен, че ще бъде пребит.

Трите случая са докладвани на дежурен прокурор, като по всеки от тях са образувани досъдебни производства.

Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков    
домашно насилие арести Коледа Монтанско
Последвайте ни
Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Тази година ще има много повече болни от грип в сравнение с миналата, предупреди проф. Христова

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Как известните посрещнаха Коледа: Пижами, подаръци и семейни вечери (СНИМКИ)

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

Тежка катастрофа край Монтана, сред пострадалите има и деца

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Как да си осигурим по-дълга почивка през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

Колко дни ще почиваме през 2026 г.

pariteni.bg
По-дигитални и умни: Технологиите, които модернизираха колите през 2025 г

По-дигитални и умни: Технологиите, които модернизираха колите през 2025 г

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 5 часа
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 5 часа
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 5 часа
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 часа

Виц на деня

Най-голямата коледна лъжа: „Ще опитам само.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

Нападение над автобус в София навръх Коледа, извършителят се издирва

България Преди 45 минути

По превозното средство било хвърлено дърво

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Поискаха 10 г. затвор за Юн Сук-йол за възпрепятстване на опитите да го арестуват

Свят Преди 51 минути

Срещу бившия президент на Южна Корея са повдигнати още няколко обвинения

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Руска атака с дронове остави част от украинския град Николаев без ток

Свят Преди 2 часа

Това съобщи началникът на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

35-годишен мъж загина при катастрофа край Лом

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал по пътя към село Комощица на 24 декември

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

След поройните дъждове: Калифорния все още е под опасност от наводнения

Свят Преди 2 часа

Най-малко два са смъртните случаи вследствие на бурите тази седмица

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Колко пари изкарва Марая Кери от легендарния си коледен хит

Любопитно Преди 3 часа

Всяка година коледната кралица се размразява и „All I Want for Christmas Is You“ от десетилетия се завръща в класациите, като песента ѝ е донесла десетки милиони долари

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

10 загинали и 32 ранени при автобусна катастрофа в Мексико

Свят Преди 3 часа

Инцидентът е станал в град Сонтекоматлан ​​в сряда, като автобусът е пътувал от столицата Мексико за село Чиконтепек

<p>Зеленски:&nbsp;Много неща може да бъдат решени преди Нова година</p>

"Много неща може да бъдат решени преди Нова година": Зеленски обяви, че ще се срещне с Тръмп

Свят Преди 3 часа

"Не губим нито ден", заяви украинският държавен глава

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Япония одобри рекорден бюджет за отбрана за 2026 г.

Свят Преди 3 часа

В него са предвидени 970 млрд. йени (6,2 млрд. долара) за укрепване на японските ракетни сили

Оперираха Болсонаро от херния

Оперираха Болсонаро от херния

Свят Преди 3 часа

Операцията е продължила около три часа и половина и е преминала без усложнения

<p>Мъж остава без книжка три пъти&nbsp;след фалшиво положителен тест за наркотици</p>

След фалшиво положителен полеви тест за наркотици: Мъж остава без книжка три пъти

България Преди 3 часа

Лабораторните изследвания показали обаче, че полевият тест греши

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Втори ден от визитата на патриарх Даниил във Вселенската патриаршия

Свят Преди 4 часа

Заедно с Вселенския патриарх Вартоломей ще съслужат в тържествена света литургия

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

България Преди 4 часа

Влошените метеорологични условия доведоха до проблеми за шофьорите и до локални прекъсвания на електрозахранването

<p>САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от ИДИЛ в Нигерия</p>

САЩ нанесоха въздушни удари по бойци от "Ислямска държава" в Нигерия

Свят Преди 4 часа

"Всела Коледа на всички, включително на мъртвите терористи, които ще станат много повече, ако продължат да избиват християни", заяви Доналд Тръмп

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

След като река преля: Каква е обстановката в пазарджишкото село Гелеменово

България Преди 5 часа

Обявено е частично бедствено положение

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Яжте като столетници: Пет лесни стъпки за дълголетие на празничната трапеза

Любопитно Преди 5 часа

Как да се храните като хората от "сините зони" по света, където населението живее по-дълго

Всичко от днес

От мрежата

Тайланд обяви пет породи котки за национални символи

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Анна Кошко и Деян Донков се гушкат в снега! (СНИМКА)

Edna.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Везни: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Ливърпул е подготвил евтина алтернатива на Семеньо

Gong.bg

Цунами е Дядо Коледа в Левски, преобразиха Светослав Вуцов в елха (видео)

Gong.bg

Тежка катастрофа край Монтана, 7 души са ранени, сред тях - и малко дете

Nova.bg

Кредити и лихви - от лева към евро: Превалутирането ще е автоматично по фиксирания курс

Nova.bg