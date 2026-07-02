Буря с проливен дъжд и силен вятър нанесе щети в София, Пловдив и Габрово - десетки сигнали за паднали дървета и наводнения

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Г ръмотевични бури, придружени от пороен дъжд и силен вятър, засегнаха няколко региона на страната, като най-много щети са регистрирани в София, Пловдив и Габрово. Получени са десетки сигнали за паднали дървета, наводнени улици и проблеми с електрозахранването, като на терен работят екипи на общините, пожарната и доброволци. Към момента няма данни за пострадали хора.

София: Десетки сигнали и затруднен градски транспорт

В столицата гръмотевичната буря с проливен дъжд и силни пориви на вятъра е довела до множество проблеми в различни райони на града. По данни на Столичната община са подадени около 100 сигнала за паднали дървета и клони, завирени участъци и наводнени подлези.

Бурята е предизвикала краткотрайни прекъсвания на електрозахранването в отделни части на града, както и сериозни затруднения в градския транспорт. В редица участъци са спрели трамваи заради паднали дървета и повреди по контактно-кабелната мрежа, включително по ул. „Пиротска“, ул. „Странджа“, кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Антим I“, както и в района на „Гео Милев“.

Наводнения са били регистрирани и в подлеза на НДК, както и на редица улици в централните и южните части на града. Според данни на Националния институт по метеорология и хидрология количествата дъжд са достигнали между 15 и 30 литра на квадратен метър за кратко време.

Кметът на София Васил Терзиев посочи, че екипите на общината, заедно с пожарната, фирмите по поддръжка и доброволци, са работили до късно през нощта по разчистване на падналата растителност и възстановяване на проходимостта. По думите му няма пострадали хора, а приоритет е било бързото разчистване на основните пътни артерии.

Първата ни задача беше да разчистим местата, където падналите дървета и клони затрудняват движението, след което продължаваме по всички останали сигнали, пише още кметът.

„Такива вечери показват и колко важна е постоянната, често незабележима работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се оттекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята“, обяснява Терзиев.

Той изразява съжаление от загубата на красиви и стари дървета в столицата. Терзиев уверява, че през есента ще бъдат засадени нови дървета.

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Пловдив: Над 80 сигнала и най-засегнат район „Южен“

В Пловдив бурята и поройният дъжд са довели до постъпването на над 80 сигнала за инциденти. От тях 54 са за паднали дървета и клони, а 26 – за запушени шахти.

Най-много сигнали са подадени от район „Южен“. По информация на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са постъпили множество сигнали за паднали дървета, наводнени улици и подлези.

На терен са работили екипи на общинските предприятия „Градини и паркове“, „Чистота“, „Организация и контрол на транспорта“, както и доброволци от формирование „Пловдив 112“. Действията са били координирани от кмета Костадин Димитров, като основен приоритет е било обезопасяването на засегнатите райони и възстановяването на нормалната проходимост.

От общината призовават гражданите да бъдат внимателни и да подават сигнали на телефон 112 при необходимост.

Габрово: Без ток в населени места и затруднено движение

В община Габрово бурята е причинила материални щети и временни затруднения. Екипи на общинското предприятие „Благоустрояване“ са работили по разчистване на паднали дървета и клони по основни булеварди в града, включително „Хемус“, „Трети март“ и „Никола Вапцаров“.

Сериозен проблем е възникнал с електрозахранването – без ток са останали отделни квартали и абонати, както и населените места Балани и Чарково. В село Жълтеш електрозахранването е било частично възстановено само по една фаза.

Аварийни екипи на „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ работят по отстраняване на повредите. Междувременно от полицията и пожарната в региона са отправили предупреждения към гражданите да се движат с повишено внимание заради паднали дървета по пътища, включително участъци от пътя Габрово – Дряново и района на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“.

Въпреки сериозните щети в трите града, към момента няма данни за пострадали хора. Екипите на общините, пожарната и електроразпределителните дружества продължават работа по пълното възстановяване на нормалната обстановка.

Порои и проливни дъждове:

Причини и механизми

Пороите и проливните дъждове са интензивни природни явления, които често възникват заедно и могат да причинят значителни щети и природни бедствия. Проливният дъжд се характеризира с голямо количество валеж за кратък период от време, докато пороят е внезапното и бързо покачване на нивото на водата в реки, дерета и ниски терени, което е пряко следствие от такъв дъжд. Разбирането на причините за тяхната поява е ключово за прогнозирането и смекчаването на разрушителните им последствия.

Основната метеорологична причина за проливните дъждове се крие в процеса на атмосферна конвекция. Когато влажен и топъл въздух в близост до земната повърхност се загрее, той става по-лек и започва да се издига бързо нагоре. При издигането си се охлажда, което води до кондензация на водната пара и образуването на мощни купесто-дъждовни облаци (Cumulonimbus). Тези облаци се развиват вертикално на голяма височина и съдържат огромно количество влага под формата на водни капки и ледени кристали. Атмосферната нестабилност, при която температурата на въздуха се понижава рязко с височината, засилва този процес, освобождавайки интензивен валеж. Катализатори за издигането на въздуха могат да бъдат силното слънчево нагряване, преминаването на студен атмосферен фронт или орографският ефект – принудителното издигане на въздушни маси по планински склонове.

Преминаването от проливен дъжд към порой зависи от съотношението между количеството паднал валеж и способността на земната повърхност да го поеме. Когато интензивността на дъжда надхвърли инфилтрационния капацитет на почвата, водата започва да се стича, образувайки повърхностен отток. Този процес се ускорява значително, ако почвата е предварително наситена с вода от предишни валежи, ако е суха и уплътнена след продължителна суша или ако е с ниска пропускливост.

Редица фактори могат да допринесат за възникването и силата на пороя.