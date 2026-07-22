Масов бой на борда приземи пътнически самолет в Тенерифе

С амолет, изпълняващ полет от Тенерифе до Ливърпул, беше принуден да се върне на летището малко след излитането, след като на борда избухна масов бой между около 10 пътници, съобщава "Таймс".

Инцидентът е станал във вторник вечерта на полет EZY3352. По информация на испанското ръководство на въздушното движение, около 30 минути след излитането екипажът е уведомил контролната кула, че се налага незабавно връщане на летището и е поискал полицейско присъствие при кацането.

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Според властите група от приблизително 10 пътници е започнала физическа саморазправа на борда. Командирът на полета е взел решение да се върне в Тенерифе, тъй като ситуацията е представлявала риск за безопасността на самолета и намиращите се в него хора.

На самолета е бил даден приоритет при завръщането му и са координирали действията с летищните власти, за да бъде осигурено полицейско присъствие. Самолетът е кацнал без произшествия, а при пристигането си е бил посрещнат от полиция.

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На борда на самолета са пътували 186 пътници. След намесата на органите на реда полетът е продължил към крайната си дестинация - Ливърпул.

От авиокомпанията потвърдиха, че самолетът се е върнал на летището заради група пътници с агресивно поведение и подчертаха, че екипажите им са обучени да реагират бързо при подобни ситуации, за да не бъде компрометирана безопасността на полета.