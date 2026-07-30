Умишлен пожар и убийство: Какво се знае за смъртта на бизнесмена Владимир Янков

Председателят на СОС: „Топлофикация София“ е пред фалит заради години лошо управление и регулаторен натиск

Протест пред Столичната община заради спорна замяна на имоти в „Драгалевци“ и „Княжево“

Костадинов: Законопроектът за българския език не предвижда имената на министерствата да се изписват на латиница

СОС отхвърли инвестиция от 9,6 млн. евро за домакинство на състезания по скейтборд в София

Р азследва се смъртта на бизнесмена Владимир Янков, чието тяло беше открито в дома му в Банкя след пожар. Сигналът за огъня е подаден в ранните часове на 27 юли, а при пристигането си пожарникарите са открили тялото на мъжа в една от стаите. По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ причината за пожара е умишлен палеж.

Пожарната: Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена Владимир Янков в Банкя

По случая се работи по версия за убийство, като разследването трябва да изясни както причината за смъртта на бизнесмена, така и обстоятелствата около възникването на пожара.

Палежът – опит да бъдат заличени следи?

По случая се проверява хипотезата, че пожарът може да е бил предизвикан умишлено с цел да бъдат заличени следи от извършено престъпление. Тази версия все още е част от разследването и не е установено окончателно какъв е мотивът за пожара.

Според бившия следовател Андрей Цветанов фактите, с които се разполага към момента, са достатъчни за образуване на досъдебно производство за умишлено убийство.

„Очевидно при огледа са събрани доказателства, че смъртта е причинена по насилствен начин и че впоследствие са направени опити престъплението да бъде прикрито чрез палеж“, заяви той в ефира на NOVA.

Нови разкрития за загадъчната смърт на бизнесмен в Банкя

По думите му дори при пожар част от следите могат да бъдат запазени и да помогнат на разследващите.

„До известна степен извършителите постигат целта си да заличат следите чрез палеж, заливане с нафта, вода, но винаги се допускат грешки. Винаги остават следи, които опитните криминалисти и разследващи могат да използват, за да стигнат до истината. Най-важни са съдебномедицинските експертизи, които трябва да установят причината за смъртта“, обясни следователят.

Мистериозната смърт на бизнесмена Владимир Янков: Очакват се нови данни по случая

Бил ли е пребит преди пожара?

В публичното пространство се появиха твърдения, че Янков може да е бил пребит или дори измъчван преди смъртта си.

Към момента обаче няма официално потвърждение от разследващите за такива травми. Според БНТ все още не е обявено дали по тялото са установени следи от насилие, нанесено преди избухването на пожара. Именно съдебномедицинската експертиза трябва да даде отговор на този въпрос.

Цветанов допълни, че когато тялото не е напълно овъглено, обикновено могат да бъдат запазени тъкани, по които експертите да установят дали са били нанесени травми и увреждания приживе.

„Ако тялото на жертвата не е напълно овъглено, обикновено остават запазени тъкани, по които могат да бъдат установени причинени приживе травми и увреждания“, обясни той.

Откриха мъртъв бизнесмена Владимир Янков след пожар в дома му

Какво се знае за последните часове на бизнесмена?

В часовете преди смъртта си Владимир Янков е бил в столичен ресторант със свои познати. По информация на NOVA пожарът е избухнал след като той се е прибрал в дома си в Банкя. Сигналът за огъня е получен в 04:14 часа на 27 юли. Пожарът е възникнал на втория етаж на къщата на ул. „Москва“ №35.

Районът около имота е бил отцепен, а на място са извършени огледи и действия по разследването. В района има и охранителни камери, които могат да бъдат от значение за изясняването на последните часове преди пожара.

Какъв е бил бизнесът на Янков?

Владимир Янков е бил дългогодишен предприемач с бизнес, свързан с внос и дистрибуция на кафе, чай, професионални кафе машини и вендинг оборудване от Италия. Фирмата „Загато“ е създадена през 2007 г., а през последните години основната ѝ дейност е била именно в този сектор.

В публичното пространство не са известни данни за конфликти на бизнесмена с правоохранителните органи или за публични сблъсъци около дейността му.

Появи се и версия, че евентуален мотив може да е свързан с криптовалути и средства в криптопортфейл. Тази хипотеза обаче не е потвърдена и остава сред възможните версии, които могат да бъдат проверявани от разследващите.

Разследването тепърва ще изяснява мотива

Според Андрей Цветанов на този етап е твърде рано да се говори категорично за мотив за убийството.

„По отношение на вероятните мотиви за убийството разследването е в начален етап и може да се говори за работни версии. А органите ще направят нужното разследване по случая“, коментира бившият следовател.

Пред разследващите предстои да бъдат изяснени причината за смъртта, точната последователност на събитията, обстоятелствата около пожара и евентуалният мотив за престъплението.

На този етап най-важното доказателство се очаква да бъде съдебномедицинската експертиза, която трябва да установи дали бизнесменът е починал вследствие на пожара или е бил подложен на насилие преди него. Едва след приключването на експертизите и останалите процесуални действия може да се направят по-категорични изводи за случилото се.