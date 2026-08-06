Свят

Ескалацията в Черно море заплашва света с нова криза

През последните седмици Москва и Киев интензифицираха ударите

Николай Киров Николай Киров

6 август 2026, 18:31
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Р язкото увеличение на атаките срещу търговски кораби, пристанища и експортни терминали в Черно море блокира световни доставки на зърно и петрол, превръщайки региона в поредната стратегическа критична точка за глобалната търговия. Ескалацията между Русия и Украйна засяга пряко акваторията, която двете държави споделят с България, Румъния, Турция и Грузия. Видеото е архивно.

През последните седмици Москва и Киев интензифицираха ударите срещу пристанищната инфраструктура и търговския флот. Украйна е регистрирала 35 атаки срещу кораби в пристанища и 22 в морето през юли, както и 67 удара срещу пристанищни съоръжения. За сравнение, през цялата 2025 г. са извършени общо 14 подобни нападения. Киев е предприел и поредица от атаки срещу танкери от руския петролен флот.

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„Последиците вече са видими на световните селскостопански пазари. Не трябва да позволяваме тази опасна ескалационна спирала да продължи“, предупреди представителят на ООН Кайоко Гото пред Съвета за сигурност.

Напрежението в Черно море се добавя към сътресенията в Близкия изток, където конфликтът между САЩ и Иран блокира търговските потоци през Ормузкия проток, а атаките на хутите в Червено море ограничават превозите от Саудитска Арабия.

Срив в износа на зърно и петрол

Повече от четири години след началото на военния конфликт селскостопанските продукти продължават да бъдат основният източник на експортни приходи за Украйна. Над 90% от украинския експорт преминава през пристанищата на т. нар. „Голяма Одеса“, които са подложени на интензивни ракетни атаки от Русия. В момента износът през трите порта е на практика блокиран, тъй като големите превозвачи отказват да ги използват заради риска от руски удари. Украинският министър на земеделието Тарас Висоцки потвърди, че алтернативните сухопътни и речни маршрути няма да достигнат пълен капацитет до края на август и дори тогава могат да поемат едва половината от обичайните търговски обеми.

Защо Черно море е толкова важно за Русия и Украйна

От своя страна руският корабоплавателен гигант FESCO официално спря новите поръчки през Черно море след поразяването на негов кораб от украински дрон. Търговски източници съобщават и за съществено намаляване на износа от ключовите руски пристанища Таман, Новоросийск и Туапсе, както и за практическа блокада на Азовско море.

Украинските удари през юли блокираха временно и терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), през който преминават 80% от износа на суров петрол от Казахстан.

Скок на застраховките и транспортните разходи

Заплахите за сигурността доведоха до драстично поскъпване на разходите за морски транспорт през Черно море. Наемите за петролни танкери скочиха от 200 000 долара на над 300 000 долара на ден в рамките на само седмица.

Застрахователните премии срещу военен риск за кораби, акостиращи в черноморските терминали, се удвоиха от 1% на 2% от стойността на плавателния съд, което оскъпява всеки курс със стотици хиляди долари.

Русия удари жестоко икономиката на Украйна

„Убийството на невинни цивилни моряци е недопустимо. Те не могат да бъдат странични жертви за постигане на военни цели“, заяви Стивън Котън, генерален секретар на Международната транспортна федерация.

От корабоплавателната асоциация BIMCO предупреждават, че ако свиването на обемите продължи, световните доставки на суров петрол с танкери могат да спаднат с 3%, което ще предизвика нов трус на глобалните енергийни пазари.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна
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