Продават на търг емблематичната китара на Джордж Майкъл

К итарата на Джордж Майкъл от видеоклипа към хита му Faith се очаква да бъде продадена на търг за 120 000 британски лири, съобщават Би Би Си и „Дейли мейл“. Инструментът е обявен за продажба от съпруга на покойната лична асистентка на певеца, с когото тя е била в развод преди кончината си.

Джордж Майкъл подарява китарата на своята дългогодишна лична асистентка Шивон Бейли. Сега тя се продава от нейния съпруг Иън Белчър, с когото са били в развод, но който я наследява след смъртта ѝ през 2014 г., а сегашният му опит да я продаде предизвика сериозен семеен скандал.

На търга ще бъдат предложени и редица подписани снимки с лични посвещения за Шивон, програмата на певеца за участието му в благотворителния концерт Live Aid, както и програма с бележки от историческото турне на Wham! в Китай през 1985 г.

Братът на Шивон - Джерард Бейли, заяви пред Би Би Си, че тя „би била ужасена от перспективата да се организира търг от нейно име и личните ѝ, скъпи вещи да бъдат продадени на този, който предложи най-висока цена“. Той твърди, че Шивон е била в процес на развод със съпруга си, но по закон все още е била омъжена за него, когато е починала. Джерард Бейли допълва, че малко преди смъртта си тя е започнала да съставя завещание с намерението да остави вещите на своите племенници, но то така и не е било официално регистрирано.

Не се оспорва правото на г-н Белчър да продаде предметите, но братът на личната асистентка на Джордж Майкъл отбелязва, че ако сестра му е била поживяла само няколко седмици повече, вещите нямаше да преминат в негови ръце.

Определяйки като „лицемерно“ това, че разпродажбата се рекламира с нейното име, Джерард Бейли настоява, ако търгът все пак се състои, да се проведе от името на Белчър. Братът допълва, че Шивон е искала тези паметни вещи „да останат в семейството ѝ и ние никога нямаше да ги продадем“. Той обвини Белчър, че е решил „да осребри наследството 12 години след смъртта на сестра ми“.

Шивон започва работа като лична асистентка на Джордж Майкъл през 1984 г. и остава на тази позиция в продължение на 20 години. „Мисля, че тя беше един от малкото хора, на които Джордж имаше доверие и чието мнение ценеше“, коментира Джерард Бейли. „Тя винаги беше честна и директна с него. Предполагам, че точно затова работи за него толкова дълго - и в много, много добрите, и в не толкова добрите моменти“.

Китарата, обявена за продажба, е била подарена на сестра му, тъй като Майкъл „я ценеше изключително много“, добавя Джерард Бейли. Звездата използва китарата Gretsch Synchromatic 160 при заснемането на видеото към мегахита от 1987 г. – част от едноименния му дебютен албум Faith, който се разпродава в над 25 милиона копия по целия свят, разказва Би Би Си.

През изминалата седмица китарата беше изложена в аукционна къща Sworders в Лондон, а днес ще бъде разиграна на търг. Гай Скулинг, председател на Sworders, заяви: „Творчеството на Джордж Майкъл вълнува хората също толкова силно днес, колкото и по време на най-големия му разцвет. Китарата от Faith е „перлата в короната". В съчетание с другите предмети от личната сбирка на Шивон Бейли, китарата пресъздава една вълнуваща история за творческа смелост, амбиция и талант без граници. Продажбата ще даде възможност на страстните почитатели от цял свят да притежават не просто частици от музикалната история, а предмети, които улавят духа и устрема на един от най-великите и обичани поп артисти.“

Самият Иън Белчър е отказал коментар пред Би Би Си. Говорител на Sworders заяви: „Не сме в позиция да коментираме семейни въпроси, но подобни спорове не са необичайни в аукционния бизнес. В този случай, както става ясно и от статията на Би Би Си, законното право на собственост върху колекцията не подлежи на съмнение“.