Тайните на Къкринското ханче и пещерата Бачо Киро в „Свобода на колела“

К ритична ситуация и много нови места очакват Мариана и Любо в новия епизод на „Свобода на колела“. Тази събота от 16:30 ч. по NOVA обиколката им из България продължава с изкачване на Стара планина, но преди това те трябва да решат голям проблем. Домът им на колела има нужда от спешна поправка. Ще стопи ли това намаляващия им бюджет?

Източник: NOVA

Трудностите няма да намалят ентусиазма на приключенците и те ще прекрачат прага на едно от последните места, в които е стъпвал Апостолът на свободата – Къкринското ханче. Пътят им ще мине и през Дряновския манастир, който пази спомена за едни от най-ожесточените дни на Априлското въстание.

Източник: NOVA

В пещерата Бачо Киро ще се докоснат до древни следи, останали от човека. Именно там са открити най-старите останки на вида хомоспасиенс в Европа и Азия, а също така и най-добре запазеният скелет на пещерна мечка на целия континент, дълъг повече от три метра.

Случайна среща с майстор-дърворезбар в Трявна ще отклони двойката от маршрута им, но ще им донесе изключително щастие и нови умения. Огромна изненада ги очаква в музея на архитектурно-исторически резерват Боженци. Какви интерактивни изненади ги очакват и ще им останат ли пари, за да продължат пътешествието си? Не пропускайте „Свобода на колела“ всяка събота от 16:30 ч. по NOVA.

Източник: NOVA