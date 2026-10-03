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Русия атакува кораб под либерийски флаг в Черно море, един е загинал и трима са ранени

При атаката срещу плавателния съд под либерийски флаг е загинал един човек, трима са ранени, а 13 членове на екипажа са евакуирани спешно

3 октомври 2026, 21:39
Русия атакува кораб под либерийски флаг в Черно море, един е загинал и трима са ранени
Черно море   
Източник: iStock

Р усия е атакувала товарен кораб под либерийски флаг в едно от украинските черноморски пристанища в Одеска област. При удара е загинал един човек, а трима са били ранени, съобщи украинската администрация на морските пристанища.

Други 13 членове на екипажа са били евакуирани на безопасно място, се посочва в съобщение, публикувано в Telegram. Атаката е поредният инцидент, засягащ гражданското корабоплаване и украинските пристанища на Черно море, които са от ключово значение за износа на страната.

Според украинската страна от лятото насам Русия на практика е възстановила блокадата на украинските черноморски пристанища. Това е довело до нарушения на търговските маршрути и до намаляване на износа на зърно и стомана, два от основните компоненти на украинската икономика.

Новият удар се случва на фона на продължаващите военни действия и на нарастващите рискове за корабоплаването в Черно море. Украинските черноморски пристанища са основен канал за международната търговия на страната, а сигурността на морските транспортни маршрути остава важен въпрос за регионалната и европейската икономика. 

Източник: БГНЕС    
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