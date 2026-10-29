Протест пред посолството на Русия в София: Митрофанова вън!

П ротест се провежда тази вечер пред руското посолство в София под наслов: "Стоп на руската агресия! Митрофанова вън!".

Демонстрацията е организирана от гражданско сдружение БОЕЦ.

Пред сградата на посолството протестиращите разпънаха българското знаме и блокираха улица "Никола Мирчев".

Граждани: Спрете руската информационна агресия

Те излъчват и протестни лозунги върху фасадата ма посолството с помощта 3D мапинг.

Георги Георгиев от БОЕЦ каза пред протестиращите, че от сдружението са входирали гражданска нота в посолството, с която обявяват руския посланик Елеонора Митрофанова за персона нон грата.

"Гражданите трябва да защитим родината си от агресията на Русия и всеки друг агресор, когато управниците са неспособни да го направят", заявиха организаторите на протеста и добавиха: "Русия, колкото нагло, толкова и страхливо отказа да поеме отговорност за тези нападения и затова - Митрофанова вън!"

Протестиращите скандират „Тук не е Москва".

Организират митинг срещу руската агресия в България

Поводът са атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, както и предполагаеми руски саботажни действия срещу обекти от критичната инфраструктура на страната.

Организаторите настояват за категорична реакция на българските власти и за отзоваването на руския посланик Елеонора Митрофанова в срок до 72 часа.

Протестиращите хвърлиха на пътя и останки от руски дронове, за които твърдят, че са намерени в района на Арапя.