Спасиха чужденец от покрива на потънал бус в Русе

П ожарникари в Русе спасиха мъж от покрива на потънал във водата бус. Оказало се, че мъжът е чужденец, който няма документи, пише "24 часа" .

За 24 часа над Русе се изсипа близо 115 л/кв.м дъжд, което е двойно повече от средномесечната норма. Много улици са наводнени, а автомобили останаха под водата и се наложи да бъдат вадени от спасителните екипи.

Пороен дъжд в Русе, наводниха се улици

Бусът е бил оставен на кръговото на Свободна зона. Шофьорът на буса е избягал и е оставил сам чужденеца, който се качил на покрива на возилото. На място бе извикан екип на Гранична полиция, който да изясни статуса му, пише "Русе Медиа".

Наводнени пътни участъци има по бул. „България" от и към Дунав мост, в района на Университетската болница „Медика", край Свободна зона, на ул."Чипровци" и на други места в града. Има паднали дървета върху автомобили в града и върху заведение.

За последното денонощие на телефон 112 са получени 16 сигнала, свързани с проблеми с отводняването. От Община Русе информираха, че екипи на фирмата, отговорна за почистването, заедно със служители на Пожарната и ОП „Комунални дейности“, работят по отпушването на дъждоприемните шахти. Основна причина за запушванията са падналите есенни листа.

Властите призовават гражданите да подават сигнали за запушени шахти и наводнени улици на телефон 112 или в дежурната част на общината, за да може да се реагира своевременно.