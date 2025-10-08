Свят

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

Испанският остров Майорка е райско кътче, което привлича хиляди

8 октомври 2025, 15:30
"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка
Източник: iStock/GettyImages

И спанският остров Майорка е райско кътче, което привлича хиляди. Но през лятото там процъфтява секс туризмът, а много от проститутките са жертви на принуда. Брутални банди ги експлоатират и заплашват, съобщи Deutsche Welle.

През юли 2025 г. испанската полицията успя да освободи над 150 жени, станали жертва на принудителна проституция. Акцията беше една от най-големите за последните години, макар че това е само върхът на айсберга в борбата срещу търговията с хора.

"Заключват, бият, изнасилват"

Една от жените, която е била освободена от полицията, споделя пред ДВ: „Те заключват, бият и изнасилват“. А броят на проститутките в Испания нараства особено много през летните месеци – често с до 50 процента. Нина Парон от хуманитарната организация „Лекари на света“ казва: „Правителството не иска и да чуе за подобно нещо, но Майорка се е превърнала в център на секс туризма“.

От секс индустрията в Испания се печелят милиарди, а междувременно на пазара се намесват и все повече групировки от Азия. На някои места по курортите могат да се видят по десетина китайски салона за масажи в рамките на не повече от 500 метра.

Предлагането на секс услуги е огромно

Златни плажове, синьо море и слънце от сутрин до вечер - Майорка е наистина райски остров, но той има и друга – сенчеста страна, защото много от туристите пристигат не само заради слънцето и плажовете. А предлагането на секс услуги е огромно – от барове със стриптийз по крайбрежните булеварди до улична проституция в страничните улички.

Испанското правителство предполага, че в страната има над 150 000 жени, които проституират. Това е един от най-високите показатели в Европа. Само на Балеарските острови, сред които е и Майорка, те са около 8000. Именно там секс работничките са най-много като съотношение към броя на населението. При това – според данните на местни помощни организации – почти всички са мигрантки, които нямат разрешително за престой.

Хауме Перейо от помощната организация „Casal Petit“ споделя: „Туристическият модел тук е доста съмнителен – базира се на алкохола, наркотиците и удоволствията без задръжки. И проституцията отлично се вписва в него“.

Повечето жени са жертви на принудителна проституция

По официални данни 80% от проститутките са жертви на търговията с хора. А престъпните мрежи действат брутално. Отправяните от тях заплахи са съвсем реални. Често заплашват жените, че ще убият техни близки в родните им страни. Тези хора са „невидими“, не се знае кои са и къде са, но тяхното присъствие се усеща постоянно“, разказва Хауме Перейо.

Една бивша жертва на принудителна проституция, която иска да остане анонимна, казва: „В този бизнес се въртят много пари. А парите примамват мнозина. Ако се опиташ да укриеш от тях дори и малка сума, те бият, заключват те, изнасилват те – всичко, което можете да си представите“.

Жената казва и това, че от известно време насам са настъпили промени: преди е имало точно определени места за проституция – публични домове и конкретни части на улиците, докато сега секс услугите се предлагали на всяка крачка.

Азиатски групировки се насочват към "бизнеса" с жени

В онлайн обявите на остров Майорка могат да бъдат открити над 1000 проститутки, които предлагат услугите си в частни домове. Отделно са азиатските салони за масаж, които са из целия остров. Те са особено много в квартал Сон Армадамс на столицата Палма, което смущава местните хора. „Официално те имат лицензи като салони за красота. И е трудно да се докаже какво всъщност става зад затворените врати“, споделя пред ДВ жена от квартала.

Със скрита камера екипът на ДВ успя да проникне в един от салоните – и действително млада дама изрежда открито различни сексуални практики, които се предлагат срещу заплащане. Цената на орален секс например е 50 евро. Обзавеждането на „салона“ пък изобщо не е като за масажи – той се състои от малки стаи с нормални легла.

Какво казва по този повод полицията? Инспектор Хуан Лемос Хофен заявява, че полицията редовно проверява съмнителните места, контролира документите и прави опити да разговаря тайно с жените. „Но обикновено няма нито една, която да признае, че става дума и за сексуални услуги.“

Инспекторът обяснява, че законът в Испания изисква да се докаже, че че някой се обогатява от работата на жените – едва тогава проституцията е наказуема според местното право. „Често пъти хора с азиатски произход се свързват с тукашни жители. Така те разполагат с добри контакти по целия остров и същевременно с персонал, който се грижи да осигури кадри от азиатските страни и транспорт на жертвите.“

Усилията не са достатъчни

Помощните организации хвалят усилията, полагани от полицията, но не смятат, че те са достатъчни. „Местните власти тук често се концентрират върху санкциите и върху имиджа си пред обществеността. Затова човек се пита дали най-важното за тях не е да направят така, че проституцията да не е чак толкова видима", казва Нина Парон.

Борбата срещу търговията с хора и принудителната проституция се води с различни средства. Защото почти всички на острова имат една и съща цел: Майорка да привлича туристи със своите плажове и своето гостоприемство, а не със съмнителни сексуални услуги.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Майорка Секс туризъм Принудителна проституция Трафик на хора Експлоатация на жени Престъпни групи Испанска полиция Жени мигранти Насилие Азиатски салони за масаж
Последвайте ни

По темата

Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

Важно от НОИ: Как да получите старата си пенсия дори след месеци

pariteni.bg
11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

Свят Преди 13 минути

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург

Германската полиция получи правомощия да прихваща и сваля дронове

Германската полиция получи правомощия да прихваща и сваля дронове

Свят Преди 44 минути

Германия се учи на съвременни методи за защита от дронове от своите съюзници Израел и Украйна

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

България Преди 1 час

След уволнението му заради общественото недоволство и протести, съдът присъди на Дамян Капов 7000 лв. за преживените душевни травми и уронено достойнство

Европейска комисия

България на съд: ЕК стартира 4 наказателни процедури срещу страната ни, иска глоби

България Преди 1 час

Страната ни е изправена пред сериозни обвинения за непълно или неправилно въвеждане на ключови европейски директиви, засягащи правата на труда, обществената сигурност и защитата на най-уязвимите

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

България Преди 1 час

От дипломатическото представителство уверяват, че всички участници в т.нар. флотилия са били третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право

Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира

Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира

България Преди 1 час

С нови автоматични станции и мобилно приложение информацията за качеството на въздуха ще се предоставя в реално време на гражданите, властите и научната общност

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

България Преди 1 час

Трафикът е пренасочен и се извършва само в изпреварващата лента

<p>Колко ще струва новата дневна винетка?</p>

Новата дневна винетка влиза сила от 1 януари 2026 г. - ето колко ще струва

България Преди 1 час

Мярката е част от поредица промени в системата за таксуване на пътни такси, целящи да предложат по-гъвкави възможности за шофьорите

Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си

Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си

България Преди 1 час

Темата беше коментирана от депутатите в кулоарите на парламента

<p>Русия ускорява подготовката за война с НАТО: &bdquo;Фаза 0&ldquo; в действие</p>

Русия ускорява подготовката за война с НАТО: „Фаза 0“ в действие, твърди ISW

Свят Преди 2 часа

Оценката на базирания във Вашингтон мозъчен тръст следва твърденията на руското военно разузнаване (SVR), че Лондон планира нападение над украински или чуждестранен цивилен кораб

Еманюел Макрон

Национален дълг дави Франция: Изтича ли времето на Макрон?

Свят Преди 2 часа

Макрон многократно е заявявал, че няма да напусне поста си преждевременно, а Франция сега очаква да види дали може да бъде формирано ново правителство или дали президентът ще трябва да разпусне парламента

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

Любопитно Преди 2 часа

Зловещите животни могат да нанесат ‚дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи‘

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Свят Преди 2 часа

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки"

<p>Инцидент с учебен самолет край Атина</p>

Учебен самолет катастрофирa край Атина, има ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал по време на излитане на летище "Татои"

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

България Преди 2 часа

Лидерът на ГЕРБ обясни, че ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе Владислав Горанов

<p>Барън Тръмп вече притежава $150 милиона, как успя да ги натрупа?</p>

Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

Любопитно Преди 2 часа

Според Forbes, Барън вече е надминал по нетно богатство майка си – Мелания Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че покривът на Народния театър се отваря

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Дъщерята на Робин Уилямс срещу AI: „Не превръщайте спомена за баща ми в съдържание

Edna.bg

Манчестър Юнайтед вече продал тайно капитана си в Саудитска Арабия?

Gong.bg

Пара бадминтонът ни покори Европа: сребро и гордост за България

Gong.bg

Полиция влезе в сградата на Община Несебър

Nova.bg

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Nova.bg