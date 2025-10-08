Свят

ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург

8 октомври 2025, 15:32
Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него

Макрон кара всички да гадаят, докато ключови съюзници се обръщат срещу него
Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона
За съучастничество в

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд
Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?
Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

"Хамас": Нападението от 7 октомври 2023 г. е "исторически отговор"
Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на

Газа под обстрел навръх годишнината от атаката на "Хамас" срещу Израел

Е вропейският парламент гласува да забрани използването на термини, свързани с месо, включително „бургер“ и „стек“, за търговия с растителни храни, което е победа за недоволните фермери, предаде АФП.

Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург. Текстът все още трябва да бъде договорен с 27-те държави членки на блока, преди да може да влезе в сила. 

Европейският парламент играе съществена роля в оформянето на хранителната и аграрната политика на ЕС, като се стреми да балансира интересите на потребители, производители и вътрешния пазар. С течение на годините институтът е въвеждал регулации за етикетиране на храни, защита на географски означения и мерки срещу подвеждаща информация.

Сред законодателните инициативи е борбата с „двойния стандарт“ - практика, при която еднакви продукти под една и съща марка имат по-ниско качество в някои държави. Европейският парламент през 2018 г. препоръча мерки за преодоляване на подобни неравности.

В контекста на растящия пазар на растителни алтернативи, въпросът за използването на месни термини за растителни продукти (напр. „бургер“, „стек“) се превърна в обект на дебати. На 23 октомври 2020 г. парламентът гласува и отхвърли предложение за забрана на такива термини. 

Източник: БГНЕС    
Европейски парламент Забрана на месни термини Растителни храни Етикетиране на храни Аграрна политика на ЕС Фермери Потребителски интереси Бургер и стек Двоен стандарт Хранителни регулации
Последвайте ни

По темата

Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

Полиция нахлу в сградата на Община Несебър

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Сбогом, романтични къдрици! Амал Клуни с най-горещата прическа на есента

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

Да отпаднат почивните понеделници в държавата, предлагат от ДБ

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

От Доналд Тръмп до Киър Стармър: Прическите на политици крият тайни послания

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

Как да осигурим безопасността на котката при излизания на открито

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 1 ден
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 1 ден
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Тежки загуби очакват племената в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 3 минути

Кое племе ще попадне в капана на номинациите?

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

"Заключват, бият, изнасилват": Секс туризмът в Майорка

Свят Преди 15 минути

Испанският остров Майорка е райско кътче, което привлича хиляди

<p>Грандиозното пристигане на крал Мсвати III взриви социалните мрежи</p>

15 съпруги и 30 деца: Грандиозното пристигане на крал Мсвати III отново разпали мрежите

Любопитно Преди 53 минути

Въпреки че кадрите не са нови, реакцията към тях е много актуална

Спасиха чужденец от покрива на потънал бус в Русе

Спасиха чужденец от покрива на потънал бус в Русе

България Преди 55 минути

Оказало се, че мъжът няма документи

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

Полицаят от Стамболийски, уволнен след убийството в Цалапица, осъди МВР за 7000 лв. обезщетение

България Преди 1 час

След уволнението му заради общественото недоволство и протести, съдът присъди на Дамян Капов 7000 лв. за преживените душевни травми и уронено достойнство

Европейска комисия

България на съд: ЕК стартира 4 наказателни процедури срещу страната ни, иска глоби

България Преди 1 час

Страната ни е изправена пред сериозни обвинения за непълно или неправилно въвеждане на ключови европейски директиви, засягащи правата на труда, обществената сигурност и защитата на най-уязвимите

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

Посолството на Израел в София отрече Грета Тунберг да е била изтезавана

България Преди 1 час

От дипломатическото представителство уверяват, че всички участници в т.нар. флотилия са били третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право

Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира

Ще дишаме ли по-чист въздух в България? Националната система за мониторинг се модернизира

България Преди 1 час

С нови автоматични станции и мобилно приложение информацията за качеството на въздуха ще се предоставя в реално време на гражданите, властите и научната общност

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено

България Преди 1 час

Трафикът е пренасочен и се извършва само в изпреварващата лента

Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си

Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си

България Преди 1 час

Темата беше коментирана от депутатите в кулоарите на парламента

Еманюел Макрон

Национален дълг дави Франция: Изтича ли времето на Макрон?

Свят Преди 2 часа

Макрон многократно е заявявал, че няма да напусне поста си преждевременно, а Франция сега очаква да види дали може да бъде формирано ново правителство или дали президентът ще трябва да разпусне парламента

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

"Жабата на ужасите", която чупи костите си за брутална самозащита

Любопитно Преди 2 часа

Зловещите животни могат да нанесат ‚дълбоки кървящи рани на човека, който ги държи‘

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Трима учени спечелиха Нобеловата награда за химия

Свят Преди 2 часа

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките за "разработването на метало-органични рамки"

<p>Инцидент с учебен самолет край Атина</p>

Учебен самолет катастрофирa край Атина, има ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал по време на излитане на летище "Татои"

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

Боклукът на София и статията за Борисов в "Уолстрийт джърнъл" скараха депутатите в НС

България Преди 2 часа

Лидерът на ГЕРБ обясни, че ще прави всичко възможно от щатските санкции да излезе Владислав Горанов

<p>Барън Тръмп вече притежава $150 милиона, как успя да ги натрупа?</p>

Барън Тръмп притежава $150 милиона на 19 години – как младият наследник натрупа това богатство?

Любопитно Преди 2 часа

Според Forbes, Барън вече е надминал по нетно богатство майка си – Мелания Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg
1

Валежите спират, вятърът остава

sinoptik.bg
1

Знаете ли, че покривът на Народния театър се отваря

sinoptik.bg

Меган Маркъл отново се изложи публично: Нарочно ли го прави и защо?

Edna.bg

Дъщерята на Робин Уилямс срещу AI: „Не превръщайте спомена за баща ми в съдържание

Edna.bg

Манчестър Юнайтед вече продал тайно капитана си в Саудитска Арабия?

Gong.bg

Пара бадминтонът ни покори Европа: сребро и гордост за България

Gong.bg

Полиция влезе в сградата на Община Несебър

Nova.bg

Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Nova.bg