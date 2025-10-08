ЕП подкрепи забраната на етикетите "бургер" и "стек" за растителни храни

Е вропейският парламент гласува да забрани използването на термини, свързани с месо, включително „бургер“ и „стек“, за търговия с растителни храни, което е победа за недоволните фермери, предаде АФП.
Законодателите на ЕС одобриха предложението с 355 гласа „за“ и 247 „против“ по време на пленарната сесия в Страсбург. Текстът все още трябва да бъде договорен с 27-те държави членки на блока, преди да може да влезе в сила.
EU lawmakers voted to prohibit the use of meat-related terms like ‘burger’ and ‘steak’ for plant-based products, siding with farmers who argue such labelling misleads consumers.— TRT World (@trtworld) October 8, 2025
The measure passed with 355 votes to 247 and now heads to negotiations with member states before… pic.twitter.com/bn12PW1nsM
Европейският парламент играе съществена роля в оформянето на хранителната и аграрната политика на ЕС, като се стреми да балансира интересите на потребители, производители и вътрешния пазар. С течение на годините институтът е въвеждал регулации за етикетиране на храни, защита на географски означения и мерки срещу подвеждаща информация.
Aangenomen! Aanduidingen als 'burger' en 'steak' zijn alleen bedoeld voor producten gemaakt van dierlijk eiwit, als het aan het Europees Parlement ligt. Dus méér duidelijkheid voor de consument én waardering voor het kwaliteitsvlees geproduceerd door onze boeren!🚜 pic.twitter.com/lE1G6xBpPX— Bert-Jan Ruissen (SGP EP) (@hjaruissen) October 8, 2025
Сред законодателните инициативи е борбата с „двойния стандарт“ - практика, при която еднакви продукти под една и съща марка имат по-ниско качество в някои държави. Европейският парламент през 2018 г. препоръча мерки за преодоляване на подобни неравности.
В контекста на растящия пазар на растителни алтернативи, въпросът за използването на месни термини за растителни продукти (напр. „бургер“, „стек“) се превърна в обект на дебати. На 23 октомври 2020 г. парламентът гласува и отхвърли предложение за забрана на такива термини.